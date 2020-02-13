贈票／拉拉熊懶萌日常　可愛療癒無極限

活動小組／活動報導

在許多粉絲引頸期盼之下，「拉拉熊懶萌日常特展」來囉！超人氣拉拉熊遠道而來，再度登台與粉絲見面！即日起至3月22日，就在松山文創園區，一起進入拉拉熊的世界，探索拉拉熊的日常，也讓心情放鬆，紓壓一整天！現在只要下載新聞雲App，就有機會搶抽「拉拉熊懶萌日常」特展進場門票，快一起來感受慵懶軟萌的療癒日常吧！

「拉拉熊懶萌日常特展」特別將日本發表的全新主題「Always with Rilakkuma」帶來台灣，與粉絲們見面，吸睛程度破表，依照主題分別有「美味時光」、「變裝派對」、「慵懶的窩」、「火車之遊」等展區，帶領粉絲進入拉拉熊、小白熊、小黃雞、茶小熊的日常生活。而全新主題的拉拉熊也以新造型登場，牛仔吊帶褲和小布偶搭配，萌度更加倍！

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拉拉熊懶萌日常特展「Always with Rilakkuma」食衣住行、與你隨行！展區中不僅有專為台灣粉絲設計的限定場景和200公分高的拉拉熊，更有「食」區美味時光、「衣」區變裝派對、「住」區慵懶的窩、「行」區火車之遊，讓你目不轉睛、大呼值回票價，快進場看展拍好拍滿！最後也別錯過紀念品商店，近千種療癒可愛的拉拉熊商品讓你愛不釋手，此次展覽更特地規劃「Always with Rilakkuma」主題展場限定全新系列商品，讓粉絲們能夠一次擁有！



拉拉熊懶萌日常特展

日期：2019/12/28- 2020/03/22

時間：週一至週日 10:00-18:00

地點：松山文創園區(三號倉庫)

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽拉拉熊懶萌日常特展門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：2月13日至2月17日2359止。

◎得獎獎項：《拉拉熊懶萌日常》特展門票。

一人限領一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~