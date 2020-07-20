Line要點「同意」才能繼續用…退休教授「斷訊」失500好友名單　提告結果曝

▲鄭姓教授不滿Line要用戶同意隱私權政策才能用，害他因「不同意」損失好友名單，提告求償10萬。（圖／記者林悅攝，示意圖）



記者羅志華／台北報導



前台灣科技大學專利研究所鄭姓教授，不滿通訊軟體Line自2018年9月間，要求用戶必須「同意」新的隱私權政策，才能繼續使用通訊功能，害他因「不同意」，而失去了先前的對話紀錄、500名好友聯繫方式，對Line提告要求提供先前的紀錄、向他報告個資給誰看了、看了甚麼，並求償10萬元，北院日前判他敗訴。

鄭教授認為，Line沒讓用戶有「不同意」的選項，更沒告知要是不同意，有沒有其他應變措施，害他原本進行中的公務、群組交流被迫中斷，甚至被朋友誤會怎麼都不回訊息，除了要求Line提供，自2012年起他在Line上的紀錄外，另外再要求10萬精神撫慰金。

Line表示，他們早在2019年5月間，就已同意提供紀錄，但鄭教授不願提供身分證件、證明是門號持有人，他們也無法在沒確認的情況下，提供資料給他。

法院認為，依《個資法》，鄭教授應先證明為門號持有人，Line才能將資料給他，但鄭教授即使在審理中，也不願意補上證件證明，在無法證明為門號持有人的情況下，要求均不合理，判他敗訴。



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