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台中購物節送千萬豪宅再推3.4億優惠　盧秀燕：五都市長加油喔

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▲盧秀燕說，台中市一再推出各項優惠方案，其他五都市長要加油喔。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕說，台中市一再推出各項優惠方案，其他五都市長要加油喔。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府13日舉行「台中購物節2.0振興超十惠」記者會，要搶得3倍券商機，市長盧秀燕說，台中購物節抽獎內容不論是豪宅、汽車、機車或是現金，其他五都都沒有台中的多，也沒有追上，如今市府再推出3.4億元的優惠方案，五都市長要加油喔。

盧秀燕上午率領相關局處長出席，盧說，台中購物節的獎項原本已經是全國最大獎、最優惠以及最多獎了，但是市府不因此滿足，所以提出2.0版，搭配3倍券再加碼，提供民眾13項的優惠方案，民眾如果在台中使用3倍振興券，市府會10倍奉還；另外，第二波台中購物節搭配3倍券，推出總價值3.4億元的優惠方案，一筆消費多重享受，民眾要購物，當然選台中。

請繼續往下閱讀...

盧以新北市長侯友宜為了爭取地方建設，攔下行政院長蘇貞昌座車為例，她不用攔車，直接就在這裡自己宣傳，市府自己升級、自己加碼優惠，她也要鼓勵其他五都，台中去年實施首屆購物節的時候，所推的獎品內容，其他五都沒有追上，今年有些城市送的豪宅沒有台中的好，現金、獎品、汽車、機車也都沒有台中的多，如今，市府再加碼推出3.4億元的優惠方案，五都市長要加油喔，大家一起讓活動熱鬧起來。

台中市推出總值3.4億元的13項優惠方案包括「台中購物節、大獎天天抽」、「趣遊台中、振興加倍」、「星級旅遊、物超所值」、「夜市超值餐好食在」、「遊台中只要1888、購物抽獎一路發發發」、「文化館舍 優惠待客」、「青創好物、齊拚振興」、「運動優質、健康加值」、「農遊好好玩」、「搭公車購物五夠讚」、「台中原味好購GO」、「有購好客」，以及東森幣8倍回饋等好康。

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