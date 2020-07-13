台中購物節升級2.0版　盧秀燕：3倍券在台中10倍奉還、總優惠高達3.4億

▲盧秀燕表示，民眾到台中使用3倍券，市府10倍奉還。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

第2屆台中購物節從7月1日推出至今，登錄消費金額已逾3.3億元，台中市為了搶得15日開始的3倍振興券商機，將購物節升級2.0版「振興超十惠」，市長盧秀燕13日表示，升級版有2大關鍵字，一是「3倍券到台中、10倍奉還」，二是「優惠方案、總值3.4億元」，盧最後總結說，優惠方案多達13項，民眾不用費心記，來台中消費就對了。

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台中市政府上午舉行「台中購物節2.0振興超十惠」記者會，盧秀燕率領相關局處長出席，盧說，政府的3倍振興券15日上路，本來台中購物節的獎項已經是全國最大獎、最優惠以及最多獎了，但是市府不因此滿足，所以提出2.0版，搭配3倍券再加碼，提供民眾超過10項的優惠方案，升級再升級，優惠再優惠，大獎再大獎。

盧秀燕表示，這次2.0版台中購物節有2個關鍵字，第一，3倍振興券在台中使用，市府10倍奉還；第二，市府第二波台中購物節搭配3倍券，優惠總價值高達3.4億元，至於10多項的優惠措施，大家會覺得眼花撩亂，多不勝數，不過，民眾不用記那麼多，乾脆就到台中來消費，走到哪裡，都會有優惠店家搭配。

13項優惠方案包括「台中購物節、大獎天天抽」、「趣遊台中、振興加倍」、「星級旅遊、物超所值」、「夜市超值餐好食在」、「遊台中只要1888、購物抽獎一路發發發」、「文化館舍 優惠待客」、「青創好物、齊拚振興」、「運動優質、健康加值」、「農遊好好玩」、「搭公車購物五夠讚」、「台中原味好購GO」、「有購好客」，以及東森幣8倍回饋等好康。

市府表示，今年獎項除了市區小豪宅外，還有百萬現金、汽車、10萬現金及天天抽電動機車等，大獎不斷，民眾15日當天拿到振興劵後，即到優惠店家消費並登錄發票，透過優惠店家發票金額3倍計，最高可多達808次抽大獎的機會，一筆消費多重享受，民眾要購物，就選台中，讓台中成為「最好吃、最好玩、最好買、好划算、好生活」的富市台中。

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