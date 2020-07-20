陸專家張文宏：世界疫情高峰還沒到來「控制住需要兩年左右」

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏19日表示，新冠肺炎疫情仍處在持續傳播的過程，世界上的疫情高峰還沒到來，「但疫情最終會得到控制的，控制基本上需要兩年左右。」

根據陸媒報導，張文宏在雲端課堂上指出，這次疫情最大的問題，就像當初預測過的一樣，到了夏天以後還消停不了，「原來大家有預測，這次疫情是不是像SARS一樣，到了夏天以後，會有一個低潮，但是目前，新冠疫情還是處在持續的傳播過程，所以世界上的疫情高峰到現在為止沒有到來。」

▼美國疫情未獲控制，每日仍有大量新增確診病例。（圖／路透社）



張文宏提到，沒有高峰你就永遠不知道它的低谷在哪裡，它還沒有形成一個折點，「從全球來講，疫情的第二個特點是不均勻性，意味著世界之間是不平衡的，不平衡的不同地區之間如何進行溝通，這會成為一個大的問題。」

張文宏認為，按照病毒的傳播鏈，事實上現在很難停下來，「一般來說，疫情持續流行兩年就下來了。大多數城市裡的人獲得了一個接近群體免疫的水平，它的流行力就下來了。農村地區因為大家比較疏遠，就不受影響，所以這個流行病就下來了。」



張文宏強調，就全球來講，病毒可能會無休止地存在，但是疫情最終會得到控制的，控制基本上也就是兩年左右，「它的流行率一定會下來的，這個疫情不結束，疫苗很快也就會出來了。」

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