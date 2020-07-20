蘇嘉全怒了！提告王育敏、羅智強、游淑慧：胡亂指控令人不齒

▲總統府秘書長蘇嘉全。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨20日舉行記者會，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利。對此，蘇嘉全下午透過聲明憤怒表示，指控完全是子虛烏有，令人不齒，他也已委予律師，將針對王育敏、羅智強、游淑慧等人提出告訴。

總統府表示，國民黨上午召開記者會，以匿名假資料指控時任立法院長的蘇嘉全秘書長與立委蘇震清，於2017年9月私下前往印尼洽談生意，並且不願經駐處接送機，隱射兩人圖個人私利。

總統府表示，經查出入境資料，2017年整年蘇秘書長皆無出訪印尼的紀錄，可見此資料中所謂透過人力仲介公司安排行程，根本絕無此事，「對於國民黨王育敏、羅智強、游淑慧等人，未經查證，即胡亂指控、惡意抹黑，已造成蘇秘書長名譽受損，我們將提出告訴，以捍衛清白。」

蘇秘書長辦公室指出，台灣國際外交環境艱困，蘇嘉全在立法院長任內，積極推動國會外交。他曾分別於2016年9月初、2019年10月底前往印尼雅加達、峇里島訪問，行程中除探視僑胞、謝票及成立後援會等選舉相關事項外，也協助政府推廣新南向政策，傾聽廣大台商的真實需求，為政策的調整改善提出建議，兩次出訪期間皆未拜會當地官方人士，也未有國營事業人員陪同。

此外，蘇嘉全辦公事強調，在出訪行程中，如有涉及政黨與選舉事務，也不願駐外館處參與其中，係因避免導致外館同仁因此違反行政中立。

蘇嘉全表示，難道國民黨每一位委員出國的所有行程，都是經由外交單位安排嗎？另外，這些年國營事業有何利益受損，國民黨也應該提出證據，切莫惡意抹煞立法院過去四年國會外交的寶貴成果，這才真正是在傷害國家利益。國民黨一再的惡意詆毀蘇秘書長，已經到走火入魔的地步，希望國民黨能懸崖勒馬，不要一錯再錯。