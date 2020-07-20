長江中下游幹流全線超警13天！　水利部專家：三峽大壩備戰下一輪洪水

▲三峽大壩洩洪。（圖／翻攝自新華網）

記者劉亭／綜合報導

持續多日強降雨，多地區受洪災影響。大陸水利部19日通報，自7月7日以來，長江中下游幹流全線超警已經持續13天。水利部已對三峽等重要水工程調度工作作出針對性安排，並進一步研究部署淮河流域洪水防禦部署。

19日上午8點，長江中下游幹流石首以下江段及兩湖水位超警0.22—2.17米。自6月28日以來，太湖超警已經持續22天。19日上午8點，太湖平均水位4.71米，超警0.91米。淮河幹流自昨日超警以來已經持續2天，目前水位仍在上漲。

綜合陸媒報導，「長江2020年第2號洪水」17日在長江上游形成，三峽大壩入庫流量快速上漲，18日8時，三峽水庫入庫流量達6.1萬立方米/秒，這一峰值持續18小時，19日才開始減退。

19日20時，三峽水庫入庫流量4.6萬立方米/秒，較本輪洪水的峰值6.1萬立方米/秒下降了1.5萬立方米/秒。「長江2020年第2號洪水」19日平穩通過三峽大壩。這是今年入汛以來抵達三峽的最大洪水。

水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞接受新華報專訪時曾表示，三峽工程是長江防汛體係中的骨幹工程，地位重要、效益巨大，但三峽工程並不能「包打天下」。

陳桂亞説，三峽水庫等控制性水工程6月以來在減輕中下遊防洪壓力上，發揮了巨大作用，但有了三峽工程並不意味著長江中下遊防汛就可以高枕無憂。三峽工程攔蓄洪水的能力並不是無限大，需要選擇時機洩洪，面對7、8月可能發生的更大洪水。

陳桂亞也透露，三峽大壩主要是為了將荊江河段的防洪標準，由堤防本身的10到20年一遇提升到100年一遇，提高城陵磯附近地區的防洪能力，減少分蓄洪量。

陳桂亞説，長江流域即將進入「七下八上」的防汛關鍵期。流域降雨仍在繼續，初步預計此輪洪水緩退後，三峽水庫又會迎來新一輪來水。當務之急，仍是要做好巡堤查險工作。

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