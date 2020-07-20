「爆美薰衣紫」醫用口罩！今起5通路陸續開賣　PChome「周拋型」最後一天

▲示意圖，與本文無關。（圖／中衛提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣進入後疫情時代，花色多樣的中衛口罩掀起搶購熱潮。此外，PChome 24h購物從17日起到今天，也推出美德的「周拋型」醫用口罩，而萊潔醫用口罩釋出的「薰衣紫」特殊款，今起也在相關通路陸續上市。《ETtoday新聞雲》記者就整理出各通路懶人包，讓讀者一目了然。

●Yahoo奇摩購物中心

11點開賣中衛醫療口罩，不過今天只有天空藍1款，1盒50入，售價300元；也有匠心三層醫療口罩，有成人、婦幼兩款，1盒50入，售價250元；另外，還有摩戴舒醫用口罩，鑽石型成人款，1盒售價509元。

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●PChome 24h購物

7月17-20日，販售美德醫用口罩，綠色周拋型，1盒20片，兩組入售價598元，三組入999元；另外，還有三層成人防護口罩，三色任選，1盒50入，售價350元，100入售價600元。

●蝦皮購物

每天下午5點，準時開賣台灣製醫用口罩，詳細的款式、品牌和價格，依網站公告為準。

值得一提的是，萊潔醫用口罩推出的「薰衣紫」特殊款，繼18日於萊爾富網路搶先預購後，今（20）日全省銷售通路包括大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、以及維康，也陸續上市啦！

▼萊潔薰衣紫醫療口罩。（圖／翻攝自R&R 萊禮生醫）