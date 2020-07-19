港府：配合北京對美反制措施　不容霸權得逞

▲港府官員強調，會配合中共中央對美的反制措施。圖為香港中環摩天大樓林立。（資料照／路透）

記者陳政錄／綜合報導

在美國總統川普簽署《香港自治法案》後，中國大陸預告，將「對美方相關人員和實體實施制裁。」對此，香港特別行政區政府政務司司長張建宗19日發文表示，特區政府會全面配合中央政府（指北京中共政權）將採取的反制措施，不容美方的霸權主義得逞。

張建宗說，美國政府的做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對中國內政和香港事務的粗暴干預。他認為，國家憲法和基本法賦予香港特區在「一國兩制」下享有單獨關稅區的獨特地位，並獲世界貿易組織等多邊組織認可，而非個別國家施予或可以撤銷。





▲美國總統川普（Donald Trump）簽署《香港自治法案》。（圖／路透）

他舉香港美國商會說法為例，強調美國取消香港特區的特殊貿易地位，會損害1300家美國駐港企業的利益，且香港更是美國出口的強大市場，美國長期對香港享有龐大的貿易順差。

張建宗指出，美國以維護國家安全來合理化法案和行政命令措施，卻把中央為香港特區維護國家安全立法視為削弱香港特區的高度自治，這明顯是雙重標準，特區政府絕不能接受。

美國總統川普14日在白宮玫瑰園（Rose Garden）召開記者會，說明他稍早已經簽署《香港自治法案》，以及因中國對香港的壓迫性作法，而簽署一項行政命令，終止美方對港的優惠待遇，「香港從現在起會受到和中國大陸等同的待遇。」

中國外交部對此回應，中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。

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