NASA研發創新輪胎！適應火星惡劣環境　崎嶇地形還能平穩趴趴走

▲用SMA製成的輪胎。（圖／翻攝自NASA官網）

實習記者曾筠淇／綜合報導

前往火星的任務艱困，美國國家航空暨太空總署（NASA）最近研發出一款很有看頭的創新技術。NASA藉由形狀記憶合金（Shape Memory Alloys,SMA）開發出創新輪胎，不但更有耐用性，且還能更平穩的行駛，即便在火星惡劣的環境中，性能同樣不會被犧牲。

NASA格倫研究中心（NASA John H. Glenn Research Center）使用了形狀記憶合金開發了創新輪胎，用這種材料製成的輪胎有著極高的耐用性，因為這與現有的剛性車輪不同，它可以在地形上彎曲。而這種創新輪胎還可以不被岩石刺穿，整體設計還猶如增添減震器，讓行駛更加平穩，減少許多潛在損害。

格倫研究中心的工程師用SMA製成的彈簧代替了常規鋼，以提高在極端環境下的運行能力，藉由重量輕、牽引性能和耐用性的優勢，吸引任務計畫人員將來在火星上使用。

首席設計工程師Santo Padula表示，「我們正在開發一種火星級材料，這種材料可以大大提高SMA的能力，並在惡劣的火星環境中實現可逆的材料變形，同時也不犧牲性能」。

經由測試證明，創新輪胎的抓地力達到或超過了所有牽引性能要求，且還能讓駕駛員穿越各種地形，因此在未來的飛行任務當中，這些輪胎很有機會提供寶貴的靈活性。

工程師將繼續讓SMA的技術成熟，以應用於火星和地球上，其中包含了軍用和飛機輪胎等，未來還有可能取代傳統的充氣輪胎，提高燃油效率和安全性。