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主動為「女友室友」摘荷花！19歲男大生溺斃…死前傳訊給女友：妳往湖邊看

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▲▼19歲男大生為給女朋友的室友摘荷花溺亡。（圖／翻攝自燃新聞）

▲19歲男大生為給女朋友的室友摘荷花溺亡。（圖／翻攝自燃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

7月15日，汪爸爸和妻子還處在虛脫之中，無法進食，4天前，他得知自己的獨子，在位於四川眉山的學校內墜湖身亡。當日中午，警方發佈通報，男生死亡原因是與女友吵架後，下湖幫女友的女室友摘荷花，不幸意外溺水身亡。

據《封面新聞》報導，7月11日中午1時左右，他接到兒子輔導員打來的電話，對方焦急地對他說，「你兒子昨晚請假外出，至今沒有找到，但有一對小情侶在學校湖邊發現了他的手機、鞋子和雨傘。」預感到情況不妙的汪爸爸，立即丟下手中的工作，與妻子和姐夫一起開車朝兒子學校趕去。

汪爸爸悲痛稱，兒子今年19歲，2019年9月入讀四川城市職業學院（眉山校區）公共服務學院，是該校2019級護理13班副班長。當天下午5時左右，當他們抵達學校後不久，就看到校內湖中打撈上來一具屍體，確認死者正是自己的兒子。

汪男說，事發現場距兒子宿舍只有幾十公尺遠，兒子被打撈上來時，衣服褲子全都是完整的。他事後從校方瞭解到，兒子是7月10日晚上8時左右離開學生宿舍的，一直未歸，直到次日上午11時左右，被一對在湖邊散步的情侶發現岸邊留有一隻鞋子、手機和雨傘後，「學校通過排查才發現兒子整晚沒有回宿舍，有老師說那個湖水最深處有3公尺。」

▲▼19歲男大生為給女朋友的室友摘荷花溺亡。（圖／翻攝自燃新聞）

▲父母悲痛不已。（圖／翻攝自燃新聞）

汪爸爸還指出，他在現場看到，湖區周邊的地勢是坡地，湖邊有些地方沒有圍欄等安全設施，也沒有看到安全警示牌。

7月15日中午，當地警局發佈通報，7月10日晚，溺亡汪姓男生與王姓女友出現情感矛盾，之後發訊息要求女友看向校內人工湖，稱自己要下湖幫女友的聶姓室友採摘荷花，隨後失聯。

此前6月中旬，汪男與王女、聶女等人經過該人工湖時，聶女見湖中荷花漂亮，隨口說起有誰願意去幫忙摘一朵。警方經調查分析後認定，死者是與女友發生情感矛盾之後，採取了冒險下湖採摘荷花的行為，導致意外溺水身亡。

▲▼19歲男大生為給女朋友的室友摘荷花溺亡。（圖／翻攝自燃新聞）

▲警方通報。（圖／翻攝自微博）

對此，網友紛紛疑惑表示，這……信息量有點大，「重點是女友的室友？？？為了啥？？？」、「摘荷花為了女友的室友？迷惑行為」、「這行為……，希望男方家長不要怪到女方頭上就行了」、「和女朋友吵架後，主動下湖幫女朋友的室友摘荷花，也不是女朋友要求的，溺亡了原因變成與女友發生感情矛盾？是現代人做事不講邏輯，還是公安公告不講邏輯」。

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