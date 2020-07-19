比利時情侶遊台灣！連遭2砂石車「緊貼逼車」　南投警方要查了

▲比利時情侶Youtuber遇台灣駕駛逼車，南投縣警方要查了。（圖／翻攝自YouTube／Naick & Kim）

記者趙蔡州／綜合報導

比利時情侶Naick & Kim日前分享在台灣旅遊的影片，不料在從太魯閣往日月潭的路上，碰到有砂石車駕駛惡意逼車，影片曝光後讓台灣網友直呼「真是丟臉丟到國外」。對此，南投集集警分局表示，針對影片中的違規逼車行為，經查證確認無誤後，將依規定舉發。

比利時情侶Naick & Kim自2019年起開始環遊世界，同時當起旅遊Youtuber與網友們分享各地美景，由於受到新冠肺炎疫情影響，兩人在台灣滯留長達4個月。他們近期上傳了一支影片，2人在花蓮太魯閣遊玩後，經中橫準備前往南投日月潭，但中途卻遭2輛砂石車惡意逼車。

影片中可以看見，連續2輛砂石車的恐怖行為讓2人心有餘悸，Kim嚇得大喊「哪有人這樣跟車的，這太危險了」、「如果他突然煞車，可能我們2個就完了……」。Naick則大罵，「X，這是怎樣」、「我們和對向轎車之間根本沒有空間可以擠進去，這是時速60公里的道路，這太瘋狂了，到底在想什麼。」

▲集集警分局發現影片後，隨即派人進行追查。（圖／翻攝自臉書）

對此，南投集集警分局18日表示，該情侶13日分享的旅行影片，拍攝到有2輛砂石車在南投魚池鄉路段，做出跟車與逼車等行為，讓情侶2人受到驚嚇並表達不滿，他們知情後立刻派遣人員展開追查，針對影片中的違規逼車行為，經查證確認無誤後，將依規定舉發。

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