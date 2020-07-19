20日零時起「500元動滋券」開放登記！限量400萬份怎麼抽籤一次看

▲7/20零時起，500元動滋券開放登記。（圖／翻攝教育部臉書）

記者許展溢／台北報導

教育部體育署宣布將發行400萬份500元的「動滋券」，可用在運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等，不少人期待搶登記，教育部今（19日）宣布，今晚零時起，將採單、雙分流方式，開放讓民眾上動滋網登記，至26日截止。

政府推出振興三倍券，各部會也陸續推出優惠券，體育署則號召民眾挺運動，宣布提撥運動發展基金20億，發放400萬份500元「動滋券」，讓全民一起響應運動相關產業。至於要怎麼抽動滋券，《ETtoday新聞雲》整理以下三大注意事項：

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一、7月20日至26日，依照身分證、居留證末碼分流：

單號→週一三五（7/20、7/22、7/24）

雙號→週二四六（7/21、7/23、7/25）

7月26日週日→開放全民登記

二、7月20日零時起，前往動滋網點選「我要登記」

動滋網 → 填寫完基本資料，點選「進行登記」即登記完成。

三、7月28日下午3點進行公開抽籤

中籤結果以簡訊和email通知，也開放上網查詢。

▲動滋券，可用在運動場館、觀賞運動賽事等。（示意圖／記者黃克翔攝）



體育署說明，只要是本國國民與持有居留證的非本國籍配偶，都可至「動滋網」登錄基本資料參與抽籤，中籤者即可獲得500元電子抵用券。可分次抵用，使用期限從8月1日上午10點起，至12月31日止，也可搭配三倍券使用。民眾也可在「動滋網」查詢適用店家。

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