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日本解封一個月病例增10倍　從東京向地方擴散

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▲▼日本,東京,新冠肺炎。（圖／路透）

▲根據NHK統計，這一個月內日本全境新增6930例確診病例。（圖／路透，下同）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升溫，回顧解除跨縣市移動限制的一個月以來，全國單日新增病例數增加逾10倍，疫情明顯從東京都的「點」擴散到各地的「面」。

●一個月新增6930例 東京逾半
日本放送協會（NHK）報導，日本放寬各都道府縣跨境往來限制，到今天屆滿一個月，但昨天單日新增確診病例與一個月前相比，足足增加10倍以上，可以看出日本疫情擴散有擴大趨勢。

6月19日除了放寬全國性跨縣市移動限制外，在東京都方面，除了部分大規模活動，也全面解除籲請業者暫時停業限制。

根據NHK統計，這一個月內日本全境新增6930例確診病例。以47都道府縣來看，最多的是東京都3517例，占整體病例逾半數；鄰近東京都的埼玉縣690例、神奈川縣540例、千葉縣348例，位於關西地區的大阪府也有531例，其他例如北海道、京都府、兵庫縣、福岡縣及鹿兒島縣等地，也都超過百例。

再看一個月前跟現在的全境單日確診病例數，6月19日時為58例，但昨天是662例，相當於6月19日的逾11倍之多，可看出疫情擴散有擴大趨勢。

不過，過去一個月也有「零確診」的地區，包括從疫情爆發以來一直維持「零確診」的「淨土」岩手縣，及至少過去一個月「零確診」的秋田縣、愛媛縣、佐賀縣及大分縣。

▲▼日本,東京,秋葉原,口罩,新冠肺炎,COVID-19。（圖／路透）

●東京確診年齡層擴大 感染途徑變複雜
日本讀賣新聞報導，東京都昨天單日新增290例，連續3天逾280例；大阪府昨天也新增86例。

東京都表示，290例當中有約7成的189例是20多歲到30多歲的年輕人，但40多歲到60多歲也有71例，甚至超過70歲也有17例，感染患者已不光是年輕人為主。

再看東京都疫情發生場域也不限「夜生活」地區有男女陪侍的店家，還包括職場、家庭、聚餐等樣態，感染途徑也變得複雜。

東京都政府官員對此表示，有必要對市區感染擴大抱持警戒。

再看大阪府部分，單日86例也創「緊急事態宣言」解除後新高紀錄，病例年齡層涵蓋10多歲到80多歲，但都是輕症或無症狀；而京都府與愛知縣分別新增25例，同創疫情爆發以來新高。

●疫情從點到面擴散 地方憂衝擊醫療體系
日本經濟新聞報導，疫情不僅在首都圈（1都3縣，東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）激增，就連首都圈外的道府縣新增病例，也是兩週前的約3倍水準，這讓醫療資源有限的偏鄉地區，憂慮一旦疫情持續擴散，有可能造成醫療體制崩潰。

日本負責防疫對策的經濟再生擔當大臣西村康稔16日曾說，「以東京為感染中心持續擴散開來。」

以昨天新增病例來看，400多例出現在首都圈，但也有200多例發生在其他道府縣，是兩週前的約3倍，可看出感染已從「點」 擴散到「面」。

專家示警說，7月以來曾在宮城縣、三重縣、鹿兒島縣及山形縣等地，發現疑似跟往來東京有關病例。

日本偏鄉地區人口高齡化進程更勝東京都，醫療人員與機構也相較都會區來得少，一旦疫情持續擴散的到偏鄉地區，有可能造成地方醫療體系的崩潰。

▼東京都知事小池百合子。（圖／路透）

▲▼小池百合子以6成得票率力壓眾對手，成功連任東京都知事。（圖／路透）

●駐沖繩美軍群聚感染 縣府擬篩檢逾4000人
位於日本最南方且一水之隔的沖繩縣，因為駐沖繩美軍基地發生群聚感染，總計至今已有143名美軍相關人士確診。

日本朝日新聞報導，對此，沖繩縣政府將針對美軍基地內的從業人員，實施不論有無症狀的病毒篩檢工作，粗估光是確診逾130人的4處基地，就必須篩檢超過4000人。

沖繩縣政府在從業人員雇主日本政府防衛省的協助下，已開始著手整理篩檢人員清冊。

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