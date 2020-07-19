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吳益政旗美後援會成立！柯文哲輔選一天跑9攤：資源較少的靠努力

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▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲民眾黨主席柯文哲為高雄市長補選候選人吳益政助選 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政19日成立旗山美濃後援會，台北市長、民眾黨主席柯文哲也出席力挺，柯文哲18日已陪同吳益政在旗山掃街，最近深入旗美地區爭取高雄鄉親的支持。吳益政強調民進黨已步上國民黨的後塵，自己要為市井小民、公平正義來發聲，對於被問到民眾黨對於選舉的看法是否一致，柯文哲也說團隊本來就可以分組跑，發揮最大效果。

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

柯文哲這個週末高雄行程滿滿，一天有9個行程，一早5點半就到天后宮參拜，全力拉抬民眾黨推出的高雄市長補選候選人吳益政。吳益政指出，旗山、美濃是好山好水的寶地，但是工業的進駐，造成對環境和農業的汙染，需要鄉親和政治人物一同發聲，如馬頭山掩埋場的抗爭行動，就是自己長期和旗美鄉親力抗錯誤政策的代表之一。

吳益政表示，民進黨才執政沒幾年就已經大到無人能阻擋，一般市民的聲音被政商利益結構阻絕，無法被社會聽到，對家園和社會都是嚴重的傷害。「民進黨只有當時反威權時民主，現在早已變成當年的國民黨，壟斷了資源和輿論，傷害我們的家園，希望代表公平正義的聲音能持續堅持。」

媒體提問他與民眾黨對於選舉的看法是否一致，吳益政強調，第三勢力就是多元、包容，能容納不同的價值，很高興民眾黨的開放機制讓內部建立溝通，自己會在堅持進步理念的原則下尋求最大的共識。柯文哲也表示，自己本來就不是贊成大家都在一個團隊，可以分成好幾組分開跑，發揮最大效果。

柯文哲說，目前就是將時間充分利用，資源較少的就要靠努力，沒那麼多錢買廣告，對於被問到競選經費，他笑說：「我們的經費是對方少一個零再打好幾折。」

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