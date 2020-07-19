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遭酸搞混「媽祖、佛祖」　李眉蓁反嗆民進黨只會醜化：留個情份日後好相見！

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▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁與江啟臣、黨籍議員、立委一同爬柴山   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁18日參與旗山天后宮遶境活動，跟隨信眾一起趴在地上鑽轎腳祈福，但明明是媽祖祈求，她卻說：「祈求佛祖多給我一些智慧」，也遭酸「媽祖、佛祖傻傻分不清？」對此，李眉蓁反擊說，這是斷章取義，她批：「民進黨除了會醜化，不知道還有什麼方式來選舉？大家日後好相見，希望能留情份！」

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲李眉蓁「鑽轎腳」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄旗山天后宮媽祖從14日開始舉行四年一次大遶境，國民黨高雄市長候選人李眉蓁到參香並「鑽轎腳」，展現虔誠信仰，而被問到祈求什麼心願？李眉蓁回：「希望『佛祖』給我一些智慧」，似乎是將媽祖跟佛祖搞混。

媽祖及佛祖分不清楚，李眉蓁這句話也引來熱議，她19日與黨主席江啟臣等人到柴山健行前接受訪問，她則說：「不管是媽祖或佛祖，我相信都會保佑我。但斷章取義真的太過分了，昨天記者問我會不會燙，然後我希望得到一些智慧，這是兩個問題，把它斷章取義，連在一起變成一個問題，這樣子的醜化我。」

李眉蓁不滿反批民進黨，她說：「我覺得民進黨還有什麼方式，除了會醜化，不知道你們還可以用什麼方式還選舉？大家日後好相見，希望現在能留一個情份。」

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