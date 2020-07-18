陳其邁喊最先提出「高雄幣」　吳益政批「丟臉的事不要做」：早2年就討論過



▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政提出「高雄幣」的想法，對於取得、使用管道，已經做好初步的構想，不過民進黨高雄市長補選候選人陳其邁也表示，自己在2018就曾提出高雄幣，且是最早提出來的。對此，吳益政表示自己於2018年7月提出，甚至在2016年就在討論，如果陳其邁早有這概念，在中央做了些什麼？

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政至興達港市集 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政17日召開記者會，談及「高雄幣」的發行設想和取得、使用管道。吳益政表示若他當選高雄市長，未來可以振興三倍卷購買高雄幣，用3千換取4千5百元的高雄幣，並且當選後發給高雄市民每人3千元的高雄幣促進在地經濟，而自己的市長薪資，也將全數以高雄幣來給付。不過，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁也表示，高雄幣是他在2018年最早提出來的，主要是一種利用區塊鏈技術的地方型貨幣。

對此，民眾黨高雄市長補選候選人吳益政18日至興達港市集時，受訪則說：「原本是以為他忘記了，發現講這個是無知，2018年時他自己碰到我都說這主意很好，我們要來學一下，這次提出來也不會特別去比較，看了影片才知道他還刻意說他最早提，我覺得不要這樣，不好意思啦，大家都認識的，丟臉事不要這樣做，好的政策大家互相學習觀摩。」

吳益政表示，自己在2018年7月份就公開提過高雄幣，陳其邁是2018年9月提出，但此議題是早在2016年就開始跟日本地方創生討論過，他問陳其邁如果早有這概念「你當行政院副院長時在中央做了什麼，請告訴我們。」

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