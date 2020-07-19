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法律高材生幫買泰達幣　企業家3個月豪擲千萬…警找上門他嚇傻

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▲▼虛擬貨幣,加密貨幣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲泰達幣是目前全球第四大的熱門虛擬貨幣，和比特幣、以太幣一樣都是虛擬貨幣，是Tether公司推出基於穩定價值貨幣美元的代幣，簡稱USDT。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名黃姓法律系高材生，從事虛擬貨幣買賣，卻被假企業家友人誆騙，提供專用戶頭協助將千萬詐騙所得存入，再由黃男協助購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），不料該詐騙集團遭警方偵破，黃男直到全副武裝的刑警上門，還搞不清楚自己已經成為詐騙集團的一份子了。

37歲的黃姓法律系高材生從事兩岸貿易工作，2019年開始接觸虛擬貨幣買賣，在不知情的情況下，認識了假企業家真詐騙的陳男，並表示希望透過黃男協助買泰達幣。

陳姓詐騙份子為取信黃男，提出「固定員工且採臨櫃」方式匯款，每次匯款成功後，除了另包萬元紅包感謝黃男外，還能賺俗稱「智商稅」的萬元服務費。

黃男被陳男說服，提供專用帳戶，讓陳姓詐騙旗下員工於2020年3至5月間分14次匯款，總金額達千萬元，而黃男卻不知道這些錢根本是陳男以「假檢警」名義向民眾詐得贓款，原本說的「陳男員工」也根本是車手；黃男不知被利用，一發現入帳，就將錢轉到幣託交易所綁定的銀行帳號，以手機線上操作購買泰達幣，再將泰達幣轉到陳指定的虛擬貨幣錢包地址。

直到警方兩個月前，偵辦以陳男為首的詐欺案件時，才發現贓款流向，並前往黃男住處將他帶回偵辦。

黃男見大批刑警全副武裝上門完全嚇傻，根本搞不清楚狀況，對於買泰達幣卻捲入詐騙案感到莫名其妙，全案警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將黃法辦。

警方表示，泰達幣是目前全球第四大的熱門虛擬貨幣，和比特幣、以太幣一樣都是虛擬貨幣，是Tether公司推出基於穩定價值貨幣美元的代幣，簡稱USDT。最大的特點就是與美元等值，是種把加密貨幣與法定貨幣美元掛鈎，保存在外匯儲備賬戶，獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，目前國內交易虛擬貨幣雖未觸法，但買賣雙方都無法完全掌握對方的真實身分，這樣的高報酬往往伴隨高風險，提醒民眾要注意。

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