假冒電商詐走女師50萬！刑事局統計「高風險平台」　一周被冒名31次冠軍出爐

▲刑事局統計詐騙集團假冒知名電商「小三美日」一周達31件位居第一。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局近期頻接獲假冒電商詐騙案，其中1名女子於「小三美日」購物，卻接獲假客服電話聲稱「設定錯誤」要使用網銀APP設定匯款，結果損失50萬元，刑事局也從7月6日開始統計7天內假冒電商詐騙數據，其中知名電商「小三美日」有31件排名第一，其次為「MOMO購物網」、「World Gym」 各13件。

警方調查，1名50歲在宜蘭教書的楊姓女教師，日前在知名電商「小三美日」購買化妝品，事隔月餘後接獲自稱客服來電，聲稱「訂單誤設12個月連續扣款」，又找人扮演郵局人員要求楊女使用網路銀行設定，最後女子依指示操作後，竟慘被扣款50萬元，最後回撥卻得到空號的回應。

此外，34歲的陳姓男子，也接獲自稱「World Gym」客服人員來電，聲稱誤將陳設定為「VIP會員」，還要每個月扣款繳費，陳男事後又接獲自稱銀行客服來電，要求其操作網路銀行，陳男依照步驟操作後慘被捲走14萬元。

▲刑事局指出，詐騙集團假冒電商客服聲稱「款項被誤設分期」，再引導被害人操作網路銀行伺機詐取財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事警察局統計，2020上半年度「解除分期付款」詐欺案件計共發生1千281件，此類詐騙手法即歹徒先從電商平臺竊取消費者個資後，再假冒電商及銀行人員之客服人員打電話給消費者行騙。

其中，交付管道以「網路轉帳」占最多(41.69%)、ATM轉帳次之(35.71%)，民眾依歹徒指示操作操作網路銀行(APP)或ATM時，通常於受騙當下都不知道正在把錢轉給歹徒。

警政署165專線統計2020年7月6日至7月12日止，歹徒假冒電商前3名依序為小三美日31件、MOMO購物網及World Gym 各13件。

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