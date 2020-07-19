花1萬8找辣妹開「情慾理髮店」...她躲包廂賣力弄！一次還只能拿200元

▲阿傑、阿宏被依法判5月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台南報導

男子「阿傑」（化名）、「阿宏」（化名）為一間理髮店之負責人，負責接待店內男客及清潔之工作，但他們卻雇傭女子「花花」（化名）擔任服務小姐，並讓她與不特定男客紀行半套性交易，兩人再從中收取傭金。對此，台南地院審理後，各判阿傑、阿宏5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑為理髮店的實際負責人，而他委請阿宏擔任店內的現場負責人，並由他負責店內一些雜物，但兩人竟共同基於意圖使女子與他人猥褻行為而媒介、容留以營利之犯意，以18000元的薪水，雇請花花擔任服務小姐，並介紹不特定男客給她，讓她以每次800元之價格進行性交易。

每次性交易結束後，花花僅能收取200元的報酬，其餘600元都歸店家所有，而阿傑、阿宏便故意藉此達到招攬顧客、增加營收以謀取利益。理髮店的詭異營業方式遭到民眾檢舉，而警方到該處臨檢時，也當場查獲花花正與男客進行猥褻行為，並於現場查獲衛生紙一坨、保險套一個。

對此，台南地院審理後認為，阿傑、阿宏不思以正途賺取金錢，反為圖增加店內之營收，竟以媒介、容留店內女子為男客進行半套性交易之行為，而從中獲取利益，所為已經敗壞社會風氣，考量2人坦承犯行，非無悔意，因此依犯圖利容留猥褻罪，各判2人5月徒刑，如易科罰金，得以1千元折算一日。

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