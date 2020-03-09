剪頭髮遭拒！設計師傳line「14天後再來」　醫護嘆：有如老鼠人人喊打

▲醫護人員剪髮被要求14天後再來。（圖／翻攝自彰化人大小事）



記者黃可昀／綜合報導

先前發生醫護人員訂便當遭拒事件，在網路上引起一片撻伐聲浪，近日彰化又傳出，理髮店請醫護人員「14天後再剪頭髮」，理由是「你在大醫院比較敏感」，讓當事者心寒PO文，「連剪頭髮都要被歧視？」

該名醫護人員在個人臉書PO出對話紀錄，由於他是常客，所以有加入設計師的Line，前幾天對方主動傳訊息表示，「能麻煩你14天再剪一次頭髮嗎？」因為現在是疫情敏感時期，希望醫護人員觀察自我健康狀況，14天後確認無恙再來剪髮，還說「我知道你是我的忠實顧客」、「我很不好意思傳訊息給你」。

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▲醫護人員才最謹慎防疫、保護自己與他人。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



這篇貼文事後被轉發到臉書社團「彰化人大小事」，原PO氣得直呼，「醫療前線有如老鼠人人喊打～護理師都沒機會嫌别人！永遠都是被嫌被罵的份！」沒想到醫護站在第一線守護全民健康，私底下卻被投以異樣眼光，或是先入為主的歧視觀念。

網友回應，「辛苦了～我相信還是很多人會為醫護人員服務的」、「14天以後我也不會再光臨」、「太扯～我反而覺得醫護人員更加安全，因為他們懂得自我保護」、「等她生病也說14天後再來」、「我是美髮人，我的客人有醫生跟護士，我也沒拒絕啊。」

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