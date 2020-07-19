連13天無本地確診　北京下調公衛應急響應等級

▲北京市政府7月19日下午召開疫情防控新聞發布會，與會官員沒戴口罩。（圖／取自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

自6月11日起爆發第二波疫情的北京市，經中央強力調控後，目前已經累計連續13天無新增報告本土確診，為此，北京市人民政府副秘書長陳蓓今天下午宣布，自7月20日零時起，北京市應對重大突發公共衛生事件的「應急響應級別」，由二級調整至三級。

北京市委宣傳部副部長徐和建表示，今天上午最後3名高風險患者康復出院後，北京高風險患者實現清零。同時，北京已經連續13天無新增報告本地確診病例，治愈出院人數超過200人．中風險地區僅剩一個，全市其他地區為低風險地區。

▲北京市疫情復發期間，政府對市民啟動大規模核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

他認為，這顯示新發地市場疫情防控阻擊戰取得實質性進展，首都疫情形勢持續穩步向好，防控成果不斷鞏固和擴大。

據北京市衛生健康委19日通報，7月18日0時至24時，北京市無新增報告本地新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，治愈出院病例13例；無新增報告境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。

在此之下，自6月11日起爆發第二波疫情的北京市，累計自7月18日24時，報告本地新冠肺炎確診病例335例，在院132例，治愈出院203例，尚在觀察的無症狀感染者16例。

今天下午是北京市召開的第156場，因應新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作的新聞發布會，隨著應急響應級別下調，今天出席官員也是自新發地疫情爆發以來，首次摘下口罩。

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