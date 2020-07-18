傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／綜合報導

韓媒《每日經濟》報導，南韓有意將台灣、越南以及泰國等防疫表現優秀的國家列入「旅遊泡泡」（Travel bubble）名單，相互開放邊境。對此，根據中央社轉述外交部18日的回應表示，防疫安全是台灣目前最優先考量，未來是否與南韓相互開放邊境，須經評估該國疫情及雙方協商決定，而目前已請駐南韓代表處密切關注相關後續發展。

《每日經濟》獨家轉述旅遊業者消息報導，南韓文化體育觀光部召開了閉門會議，討論是否導入「旅遊泡泡」的概念，以振興旅遊業。據悉，此次閉門會議由韓國觀光公社、文化觀光研究院等政府組織主辦，並邀請各民間相關企業與會討論，目前已有15名觀光產業的核心龍頭加入討論。

一名參與閉門會議的相關人士表示，「站在旅遊業的角度，我們已經向政府建議需要導入旅遊泡泡圈的必要性，而觀光當局也表示，將會積極探討可行性。」此外，他也透露，「據我所知，如果要推動旅遊泡泡所需的『免疫護照』，勢必需要謹慎地計畫，並與外交部與保健當局進行幕後協商。」

據悉，共同推動旅遊泡泡的兩個國家，透過發給「免疫護照」的措施，即可免除旅客14天的居家隔離和移動限制。只要旅客在出國前先接受檢測，且採檢呈陰性，便可以獲得免疫護照，免除14天隔離義務。

對此，外交部下午回應，防疫安全是台灣目前最優先考量事項，而基於「邊境風險嚴守，國內鬆綁」原則，未來是否與南韓相互開放邊境，須經評估該國疫情，並經雙方就檢疫規範等議題協商後決定。

外交部也透露，已請駐南韓代表處密切關注、適時了解對方相關規畫，以隨時掌握後續發展。

