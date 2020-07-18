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新疆烏魯木齊進入「戰時狀態」　社區封閉管理「居民非必要不離境」

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▲▼新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

▲新疆烏魯木齊實施「封閉管制」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

新疆維吾爾自治區18日新增16起新冠肺炎本地確診病例，全部位於首府烏魯木齊市，新疆官方下午召開發布會，宣布烏魯木齊市進入疫情防控「戰時狀態」，社區施行封閉管理，居民非必要不離開烏魯木齊市。

新疆官方表示，確診病例通報後，立即啟動了應急響應預案，成立15個專項工作組，統籌市、區（縣）、街道（鄉鎮）、社區（村）四級力量，嚴格落實各項防控措施。

一是全面開展流行病學調查，科學深入分析確診病例、無症狀感染者活動軌跡、接觸人群等情況，精準研判確定密切接觸人員，嚴格落實醫學觀察措施，連夜摸排發熱人員並送往指定醫院進行診斷排查，切斷病毒傳播途徑，同時對重點區域進行全面消毒消殺、消除病毒傳染源。

二是全力救治患者，建立完善醫療救治運行機制，按照「集中病例、集中專家、集中資源、集中救治」原則，將確診病例、無症狀感染者集中到定點醫院，實行「一人一策」個體化診療，採取中西醫結合的方式進行精心救治。

三是堅定不移內防擴散，全市進入疫情防控「戰時狀態」，堅決實施分區分級、精準防控策略，採取差異化科學防控措施，抓好社會單位、人員密集場所和重點場所管控，停辦各類聚集性活動，對社區實行封閉式管理。

四是堅持不懈外防輸入，加強鐵路、公路、民航關口防控，嚴格落實體溫檢測、健康碼驗證、入境人員集中醫學觀察等防控措施，同時動員全市居民非必要不離烏，對確需離烏人員進行核酸檢測，嚴防疫情輸出。

五是全面開展核酸檢測，按照「市級統籌、屬地負責、突出重點、分批實施、採檢分離、安全有序」的原則，對密接者及所在單位、小區人員，一人不漏開展核酸檢測，應檢盡檢、願檢盡檢。

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