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哀豔的星球輓歌　冰島藝術家「有時河流是座橋」大型個展

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東京都當代美術館（The Museum of Contemporary Art Tokyo, MOT）於2020年6月9日至9月27日推出冰島藝術家大型個展「 奧拉維爾．埃利亞松 ：有時河流是座橋」（Olafur Eliasson: Sometimes the river is the bridge），該展原預計3月中旬開幕，嗣後則因全球COVID-19疫情而延宕。

備受全球矚目的冰島裔丹麥籍藝術家埃利亞松，素以永續概念和環保材質打造大型裝置見長。「有時河流是座橋」一展，不僅能欣賞埃利亞松新舊之作，也將聚焦幾項體驗性藝術裝置和作品，如埃利亞松1993年早期的《美》（Beauty），此作一如其名，如詩摹擬著冰島極光和涳濛雨霧等氣象。另一條展覽軸線，則是呈現埃利亞松20年來所拍攝的冰島地景――《1999/2019冰川融化系列》，圖像敘事意在鉤沉全球氣候變遷，億萬年形成的地貌不過短短20載即驟變，彷如一曲冰川消逝的輓歌。

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除了各種體驗裝置以及冰島冰川的攝影系列，展覽另一條軸線，呈現埃利亞松採用太陽能照明以及減少作品運輸時碳排放的實踐，藉此鼓勵人們對全球氣候危機採取對應行動。就2012年作品《陽光塗鴉》（Sunlight Graffiti）來看，邀請觀覽者運用埃利亞松的「小太陽」（Little Sun）照明裝置來作畫。實際上，埃利亞松工作室的活動不僅從事藝術創作，亦經常投入各種設計、建築和新材料實驗，展覽中亦會同步呈現工作室對永續、生物可降解、回收再利用等新材料的研究。

埃利亞松以創作來倡議永續發展的藝術實踐，受到外界高度讚譽，關於此展，他秉持的態度和觀點亦同。「有時河流是座橋」從基礎上顛覆觀念，讓人們直視那些隱而未顯的部分，當生存的星球已面臨崩潰邊緣，則必須重新設計一套生活系統，根本地檢視、衡量習以為常的每件事，並根據未來所需來形塑目前生活。這種「觀點轉變」的潛能，在於驅動人們重思考、再形塑傳統上所認知的進步概念。而埃利亞松對再生能源和氣候行動的關注是亦為展覽組成一部分。

圖文來源／東京都現代美術館 

（完整文章請看城市美學新態度

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