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退役雲梯車捐贈吳鳳科大　消防系學生操作更貼近實務

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▲▼ 「退役雲梯車，扎根校園創新生」嘉義縣消防局、吳鳳科技大學退役雲梯車捐贈儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義縣消防局、吳鳳科技大學退役雲梯車捐贈儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局強化消防救災設備，在縣府及議會支持下編列近4000萬元經費，添購全新的消防雲梯車、水箱車等救災設備，並將原先服役20多年的雲梯車捐贈給吳鳳科技大學消防系，供消防系學生在學校教育訓練用。

吳鳳科大是國內獨特以安全為發展核心之科技大學，吳鳳消防系更是第一個在警政體系外設立給一般大學生就讀之科系，近年來已經培養了將近180位學生考上消防員，還有2百多位學生通過考選部消防設備師士考試。

學校聽聞嘉義縣消防局有車況良好的雲梯車要除役，便積極爭取退役車輛進入校園，提供更多讓學生實習操作消防機械的機會。

▲▼ 「退役雲梯車，扎根校園創新生」嘉義縣消防局、吳鳳科技大學退役雲梯車捐贈儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局局長呂清海指出，退役雲梯車隸屬雙福分隊，服勤至今已超過20年，期間參與過縣內多件高樓大火的搶救任務，也曾參與2010年的台塑南亞大火的搶救任務，對消防救災貢獻良多，雖然車齡較高，但性能都良好，捐贈給吳鳳科大消防系，希望藉此培養更多優秀的消防人才，充實消防救災人力與素質。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，由於災害類型日趨複雜，消防救災所需面對的挑戰也日趨嚴峻，感謝消防局捐贈這部消防雲梯車，讓本校學生有更良好的教育訓練，在人員的教育訓練上將可創造更符合實際的消防救災技能。

▲▼ 「退役雲梯車，扎根校園創新生」嘉義縣消防局、吳鳳科技大學退役雲梯車捐贈儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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