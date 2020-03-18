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嘉市12派出所773個智慧巡邏箱啟用　優化警力派遣

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▲首創APP守望功能 嘉市「嘉e巡簽-智慧巡邏箱」2.0升級版3/18全面啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲紙本巡簽與電子巡簽方式比較。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局2019年與吳鳳科技大學「想飛科技團隊」攜手打造的智慧化巡簽系統，並榮獲經濟部工業局「創業歸故里－創新創業競賽」季軍與網路人氣獎。去年9月起率先於第二分局南門及北門2個派出所試辦，實際應用深獲好評。

嘉義市全面啟用「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」2.0升級版，新增全國首創的「守望」新功能，加上新增安裝的10個派出所，全市12個派出所轄區內各巡邏點總計有773個智慧巡邏箱，且全市安裝「零經費」支出，讓嘉義市科技警政服務再升級，邁向智慧城市。

市警局長張樹德表示，「嘉e巡簽－智慧巡邏箱系統集結數個全國首創科技於一身」，包含全國首創導入NFC晶片感應，將物聯網科技創新應用於巡邏勤務上、5至10分鐘「守望」功能等都是首創。有別於其他縣市電子巡簽系統，採用CP值高的NFC晶片感應方式，只需1秒即可完成簽到，讓員警有更多時間對周遭可疑人物作盤查，並優化見警率，既科學又符合環保概念。另外，每個晶片可支援10萬次讀寫，以巡簽率最高的巡邏箱來計算，每個晶片使用期限長達12年；1年省下約10萬5000張紙。

市警局資訊科長曾紀秀指出，此次創新的「守望」功能是局長張樹德的創新發想，目的是要以科技來輔助勤務落實執行，當巡邏員警到達巡簽點時，先以警用裝備M-Police行動載具感應智慧巡邏箱「嗶」一次，「嘉e巡簽」APP會開始倒數5至10分鐘，員警須在巡簽點範圍附近執行警戒守望與維持交通秩序，結束守望再「嗶」一次，才算完成巡簽。也就是說，每處巡邏箱至少必須守望5分鐘以上，完成一個巡簽點要「嗶」兩次，完成巡簽「簽到、簽退」機制，以強化治安，有效嚇阻犯罪。

小改變就可以創造大效益，巡簽資料經過加密，即時上傳雲端系統，可顯示巡邏人次、時間、密度，並分析科學數據是否契合本市治安與交通熱點，讓員警彈性調整勤務規劃與警力派遣，如巡簽次數與巡邏熱點區域，更透過嘉市巡邏箱大盤點，整合優化巡邏路線。而未來中長期目標將朝向以AI技術做巡邏線最佳化規劃，以智慧科技系統優化警力派遣。

▲首創APP守望功能 嘉市「嘉e巡簽-智慧巡邏箱」2.0升級版3/18全面啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲全市安裝零經費，官學合作創雙贏。計畫負責人詹明傑。（圖／記者翁伊森翻攝）

全市安裝零經費，官學合作創雙贏。計畫負責人詹明傑談到，計畫重點在於結合IoT物聯網技術，去年試辦期間，2個派出所各巡簽點由經濟部工業局補助吳鳳科技大學「想飛科技團隊」60萬元完成智慧巡邏箱與系統建置，而剩餘10個派出所的設置經費則由想飛科技團隊將競賽所獲得的獎金捐出部分給嘉義市政府警察局，完成全市智慧巡邏箱的建置，目前該團隊已在嘉義市成立新創公司，為嘉義市智慧科技產業注入一股活力。

▲首創APP守望功能 嘉市「嘉e巡簽-智慧巡邏箱」2.0升級版3/18全面啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲長榮派出所警員李東潤與李育齊現場示範加入「守望」功能的「嘉e巡簽」。（圖／記者翁伊森翻攝）

長榮派出所警員李東潤與李育齊現場示範加入「守望」功能的「嘉e巡簽」，對新系統讚譽有加。李東潤說，值勤遇到下雨或颱風天，不再怕淋濕巡邏表，且不需要補充紙本巡邏表，真的很便利。李育齊則說，「守望」功能讓員警可以整頓周邊交通，在現場即時為民服務，提升民眾對治安與警察的信任感。

▲首創APP守望功能 嘉市「嘉e巡簽-智慧巡邏箱」2.0升級版3/18全面啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲新舊式巡邏箱比較，全新設計的智慧巡邏箱有別以往藍色鐵盒造型，重新規劃設計的巡邏。（圖／記者翁伊森翻攝）

科技還兼具城市美學。在黃敏惠市長推動營造城市美學的理念下，全新設計的智慧巡邏箱有別以往藍色鐵盒造型，重新規劃設計的巡邏箱小而美，採白色外型簡約精巧，印上警察服務識別標誌－「盾形袖招」，民眾一眼即可識別，兼具功能性與美感，讓人耳目一新，市警局希望從小處著手，美化市容，打造一個具備美感、有秩序，讓市民有感的城市。

根據警政署函頒「警察機關設置及巡簽巡邏箱實施要點」，員警巡簽時，應於巡邏箱周遭守望5至10分鐘，警戒、受理民眾諮詢或維持交通秩序，適時徒步巡邏深入社區接觸民眾，以預防犯罪。嘉義市警局在電子巡簽系統內加入守望功能，以智慧科技讓守望更SMART。期望透過數據導向（Data-Driven）的警政智慧治理，輔助人為經驗判斷，發揮有溫度的戰鬥團隊能量，形塑宜居城市美麗「嘉」園。

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