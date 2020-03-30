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吳鳳科大師生創意競賽展成果　消防、幼保作品創意發想

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▲吳鳳科大師生創意競賽展成果。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲吳鳳科大師生創意競賽展成果。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大創校55週年，雖因新型冠狀肺炎疫情取消校慶慶祝大會及園遊會活動等多項活動，但仍有部份系列活動陸續開跑，如師生創意研發成果競賽為提升學生創意與專題實務能力每年校慶皆會舉辦，今年因應防疫除將各組作品隔間距離拉大，同時也要求所有參展師生與評審老師皆需全程配戴口罩，以降低感染風險。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，技職教育除了學術理論，還要讓技職的學生們自己動手做，透過競賽的方式與經驗的累積，激發師生創意，提供學校師生與產業接軌的實作訓練方式。

▲吳鳳科大師生創意競賽展成果。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲消防系發明專利作品「電動水帶快速接頭耐水壓測試機」。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年師生創作發明成果展上，消防系師生帶來一件發明專利作品「電動水帶快速接頭耐水壓測試機」，為了確保每條消防水帶在需要使用時，皆能保持無破損或無漏水之狀態。作品自行設計的電動與水動兩用式之水帶快速接頭耐水壓測試機，具有操作簡易、快速且成本便宜的特性，能使消防專技等人員能夠輕鬆組裝操作，以達到目前政府單位測試消防水帶耐水壓的規定。

另一件幼保系申請專利中的作品「USB加熱可水洗冰熱兩用泌乳衣」，產後婦女經常在產後乳汁滯留，造成乳房腫脹，加上細菌侵入發生感染往往需要施以冷熱交叉冰熱敷方式治療。為了改善過去以冰熱毛巾濕敷的缺點，吳鳳幼保系發明一種清爽、便利、容易替換、水洗、USB加熱、冰敷，兼具中藥養氣健胸的冰泌乳衣套組。

▲吳鳳科大師生創意競賽展成果。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲幼保系申請專利中的作品「USB加熱可水洗冰熱兩用泌乳衣」。（圖／記者翁伊森翻攝）

各系所總計133件師作品參與評選，經校內外評審選出優秀作品予以獎勵。藉由此次的創作研發成果競賽，除展現各系所平日的教學成果外，讓大家看到師生的努力成果，並見證吳鳳科大的辦學績效，參與同學也能從學中做與做中學，使理論與實務配合，並獲得相關的表達與臨場反應訓練，對學生的成長非常具有助益。

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