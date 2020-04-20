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吳鳳科大添購紅外線顯像儀　加強校園疫情篩檢

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▲吳鳳科大防疫再升級 紅外線熱影像儀啟用。（圖／吳鳳大學提供）

▲進入圖書館前由紅外線熱顯像儀量測體溫。（圖／吳鳳大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學為維護全校教職員生安全，自開學日起即強化防疫工作，於校門口確實執行全面測量體溫。全校教職員工合力加入防疫團隊，為校園防疫盡一份心力。吳鳳科大為避免校園成為防疫破口，日前增添紅外線顯像儀用以加強防疫工作。

吳鳳科技大學為有效掌控人流進出，提供全校師生更安全的環境，特購置兩部紅外線熱顯像儀量測體溫，分別設置於圖書館和即測即評考區，可縮短全校師生及考生停留檢測的時間，有效降低群聚的風險。一旦體溫高於37.5度會發出警報聲，提醒人員注意，檢測人員再以額溫槍複測，未通過者將請其返家休息或就醫。

▲吳鳳科大防疫再升級 紅外線熱影像儀啟用。（圖／吳鳳大學提供）

▲即測即評考區每位考生由紅外線熱顯像儀量測體溫，體溫通過方能進入考場。（圖／吳鳳大學提供）

學務長林明輝表示，校園於開學時已擺放酒精噴瓶，便利師生消毒雙手；他也提醒大家，要落實自主健康管理、天天量測體溫、勤洗手，並落實發燒生病即不到校上班、上課的原則，務求確保校園管控，以達到保護人我的安全環境。
除此，學校也備妥需自主健康管理14天的師生「防疫包」，其中包含外科口罩、體溫計及衛教宣導等，以防範於未然，期盼能齊力守護校園的安全。

校長蔡宏榮表示，自開學日起一直在宣導正確防疫觀念及衛生教育，這次再新購二台紅外線熱影像儀，為校園防疫再升級，保護校園師生健康。

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