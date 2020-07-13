罕見雙樂園結盟！劍湖山+頑皮世界推「遊山頑水雙世界」　年底前一票雙享受 

記者蔡佩旻／雲林報導

國旅回溫，因應交通部觀光局推出的安心旅遊補助計畫，各家遊樂業者都是磨拳擦掌，祭出各類優惠措施吸引遊客， 雲林縣「劍湖山世界」與台南市「頑皮世界」於今(13)日宣布正式結盟，聯合推出「遊山頑水雙世界」優惠案，全台民眾開啟「一張票券、二遊世界、三倍幸福」。

▲「頑皮世界」執行董事張維銘與「劍湖山世界」總經理王瑞堂於咕咕飛車上完成別出心裁的簽約儀式，展現觀光遊樂業活潑不受拘束的熱情。（圖／記者蔡佩旻攝）

雙世界聯盟記者會由「頑皮世界」執行董事張維銘與「劍湖山世界」總經理王瑞堂於咕咕飛車上完成別出心裁的簽約儀式，展現觀光遊樂業活潑不受拘束的熱情，現場並邀請藝人林艾璇(大元)及邱凱偉(Darren)作為活動大使，劍湖山世界與頑皮世界遊樂屬性不同，打破競爭展開跨區合作，民眾買票不用加價，就能在雙樂園，感受「水樂園、陸上樂園、動園」三種不同的遊樂體驗。

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今年暑假雲林「劍湖山世界」推出威遊世界主題活動，讓民眾不需要出國也能玩遍世界，除了水陸兩玩體驗外，更全新推出年度5D VR鉅獻-「魔幻森林之飛車奇航」，以4K高解析畫質加上六軸懸吊等高科技技術，可大飽滿足擬真震撼體驗感。

位台南市「頑皮世界」是南台灣最大動物園，遊客可與兩千多隻動物近距離互動，體驗動物生態教育並學習尊重生命，廣受親子家庭及年輕族群青睞，今年暑假期間持續推出限量長頸鹿及水豚互動體驗，讓民眾可與動物療癒一整天。

園方加以說明，劍湖山世界 + 頑皮世界「遊山頑水雙世界」優惠方案，購票時間自2020年7月15日至8月31日，於劍湖山世界購買799元票券(一張劍湖山門票，一張頑皮世界互惠票）或至頑皮世界購買960元票券(兩張頑皮世界門票，一張劍湖山互惠票)，可在使用期限2020年12月31日前持互惠票券，免費暢遊「頑皮世界」或「劍湖山世界」乙次。

▲雲林縣「劍湖山世界」與台南市「頑皮世界」於今(13)日宣布正式結盟，邀請藝人林艾璇(大元)及邱凱偉(Darren)作為活動大使。（圖／記者蔡佩旻攝）

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