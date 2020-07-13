　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

罕見雙樂園結盟！劍湖山+頑皮世界推「遊山頑水雙世界」　年底前一票雙享受 

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者蔡佩旻／雲林報導

國旅回溫，因應交通部觀光局推出的安心旅遊補助計畫，各家遊樂業者都是磨拳擦掌，祭出各類優惠措施吸引遊客， 雲林縣「劍湖山世界」與台南市「頑皮世界」於今(13)日宣布正式結盟，聯合推出「遊山頑水雙世界」優惠案，全台民眾開啟「一張票券、二遊世界、三倍幸福」。

▲「頑皮世界」執行董事張維銘與「劍湖山世界」總經理王瑞堂於咕咕飛車上完成別出心裁的簽約儀式，展現觀光遊樂業活潑不受拘束的熱情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「頑皮世界」執行董事張維銘與「劍湖山世界」總經理王瑞堂於咕咕飛車上完成別出心裁的簽約儀式，展現觀光遊樂業活潑不受拘束的熱情。（圖／記者蔡佩旻攝）

雙世界聯盟記者會由「頑皮世界」執行董事張維銘與「劍湖山世界」總經理王瑞堂於咕咕飛車上完成別出心裁的簽約儀式，展現觀光遊樂業活潑不受拘束的熱情，現場並邀請藝人林艾璇(大元)及邱凱偉(Darren)作為活動大使，劍湖山世界與頑皮世界遊樂屬性不同，打破競爭展開跨區合作，民眾買票不用加價，就能在雙樂園，感受「水樂園、陸上樂園、動園」三種不同的遊樂體驗。

請繼續往下閱讀...

今年暑假雲林「劍湖山世界」推出威遊世界主題活動，讓民眾不需要出國也能玩遍世界，除了水陸兩玩體驗外，更全新推出年度5D VR鉅獻-「魔幻森林之飛車奇航」，以4K高解析畫質加上六軸懸吊等高科技技術，可大飽滿足擬真震撼體驗感。

位台南市「頑皮世界」是南台灣最大動物園，遊客可與兩千多隻動物近距離互動，體驗動物生態教育並學習尊重生命，廣受親子家庭及年輕族群青睞，今年暑假期間持續推出限量長頸鹿及水豚互動體驗，讓民眾可與動物療癒一整天。

園方加以說明，劍湖山世界 + 頑皮世界「遊山頑水雙世界」優惠方案，購票時間自2020年7月15日至8月31日，於劍湖山世界購買799元票券(一張劍湖山門票，一張頑皮世界互惠票）或至頑皮世界購買960元票券(兩張頑皮世界門票，一張劍湖山互惠票)，可在使用期限2020年12月31日前持互惠票券，免費暢遊「頑皮世界」或「劍湖山世界」乙次。

▲「頑皮世界」執行董事張維銘與「劍湖山世界」總經理王瑞堂於咕咕飛車上完成別出心裁的簽約儀式，展現觀光遊樂業活潑不受拘束的熱情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣「劍湖山世界」與台南市「頑皮世界」於今(13)日宣布正式結盟，邀請藝人林艾璇(大元)及邱凱偉(Darren)作為活動大使。（圖／記者蔡佩旻攝）

►二手票券豐富你的生活

►就算爬到樹上！妳還是很美


【其他新聞】

►快訊／台中麗寶樂園斷軌列車故障！　20遊客卡「35米高空」驚聲尖叫

►首座共融親水樂園開幕！柯文哲花襯衫+夾拖亮相　被小朋友噴一身濕

►免費入園！宜蘭童玩星光樂園7/18登場　有100公尺星光水舞秀、超好玩摩天輪

►焦凡凡、琳妲現遠雄海洋公園「掉出巨胸形狀」！　濕身前後對比照曝光…他驚呼：很大

ET快訊
試管3次才生下…23歲獨生女搭男友車爆頭亡　父淚求：回復女兒
快訊／高雄、台南警察局長遭拔官　接任人選出爐
雞排妹信義區穿極細肩爆乳裝　同居男室友意外現身
快訊／國道1號車禍！國光客運撞拖板車　13人緊急送醫
快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！　高雄、台南市警察局長遭拔官
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爬樓梯5樓「拿到500元小費」！外送員爽握鈔票自拍　網羨慕：爬2年都沒收過

公司裁員老婆跑！侏儒父咬牙拉拔「被遺傳的女兒」　還幫老農把水果賣掉

本世紀第三亮彗星報到！木星、土星將達「衝」位置

桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

以團隊為榮、以東森為傲！東購客體中心客服之星廖怡卉

高雄自助餐回鍋油「比機油黑」！衛生局出重手了　業者喊冤：每天都換　

「3客嗑壽司霸王餐」抓1點逃漏洞…店員心酸收空盤　台中妹轟：不要臉

全聯推「90抽衛生紙」一生！第17抽遇見「不會還的人」...網笑翻：第1抽應該破掉吧

宣導戲水安全！　海科館志工「化身人魚」悠游水中

手機打字「22弄」選字建議超魔性…她看呆！網試輸入笑炸：太忙了吧

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

爬樓梯5樓「拿到500元小費」！外送員爽握鈔票自拍　網羨慕：爬2年都沒收過

公司裁員老婆跑！侏儒父咬牙拉拔「被遺傳的女兒」　還幫老農把水果賣掉

本世紀第三亮彗星報到！木星、土星將達「衝」位置

桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

以團隊為榮、以東森為傲！東購客體中心客服之星廖怡卉

高雄自助餐回鍋油「比機油黑」！衛生局出重手了　業者喊冤：每天都換　

「3客嗑壽司霸王餐」抓1點逃漏洞…店員心酸收空盤　台中妹轟：不要臉

全聯推「90抽衛生紙」一生！第17抽遇見「不會還的人」...網笑翻：第1抽應該破掉吧

宣導戲水安全！　海科館志工「化身人魚」悠游水中

手機打字「22弄」選字建議超魔性…她看呆！網試輸入笑炸：太忙了吧

爬樓梯5樓「拿到500元小費」！外送員爽握鈔票自拍　網羨慕：爬2年都沒收過

公司裁員老婆跑！侏儒父咬牙拉拔「被遺傳的女兒」　還幫老農把水果賣掉

月付美寄宿家庭4萬元伙食公開！　侯昌明女爆「最慘一餐」...曾雅蘭好心疼

中職／下半季上一軍嗎？　林哲瑄挑戰悍將校草三連霸

本世紀第三亮彗星報到！木星、土星將達「衝」位置

桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

新屋入厝「極簡懶人包」！　入宅儀式7大順序全程曝光

CBA／林書豪21分鐘飆29分「開心泡茶」　中媒曝有望開放球迷進場

客廳就是門面！避開4點提升事業運　網驚：囤積零食也有事

娃娃排滿地...媽提醒「會害人摔個狗吃屎」　牠隔天乖乖收進小窩！

生活熱門新聞

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

比醫生好賺！這一行月入20萬...全台僅200人

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

當兵「這兩大習慣」退伍後很難改掉！

搭9小時車！羅小妹凌晨4點現身回鑾路上

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

更多熱門

相關新聞

高鐵祭三大優惠！買飯店聯票打折

高鐵祭三大優惠！買飯店聯票打折

交通部觀光局推出安心旅遊國旅補助計畫，高鐵公司鎖定商機推出三波優惠，首先祭出「美好再一起-高鐵飯店聯票系列優惠」，旅客透過高鐵「飯店聯票」合作飯店官網訂房，加購高鐵車票可享6折優惠。

北市拚觀光！　柯文哲帶陳時中搭雙層巴士遊台北

北市拚觀光！　柯文哲帶陳時中搭雙層巴士遊台北

嗨on大安沙雕　13國景點一次Get

嗨on大安沙雕　13國景點一次Get

來去金門！　華信租用虎航5日首航

來去金門！　華信租用虎航5日首航

高雄飯店搶振興　房價最低999還有包月暢飲方案

高雄飯店搶振興　房價最低999還有包月暢飲方案

關鍵字：

劍湖山世界頑皮世界安心旅遊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

八點檔天王爆吃軟飯！

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

股災all in台積電　3個月賺650萬

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面