亞裔第一人！台灣海洋學者林穎聰帶國旗潛入「挑戰者海溝」

▲林穎聰隨身攜帶台灣國旗。（圖／Caladan Oceanic）



記者王佩翊／綜合報導

台灣海洋研究學者林穎聰博士日前搭乘小型深海潛艦Limiting Factor號，進入馬里亞納海溝，歷時10個小時，終於抵達深達10.9公里的挑戰者深淵（Challenger Deep），成為首位潛入該處的亞裔人士。林穎聰目前任職於美國麻薩諸塞州伍茲霍爾 （Woods Hole）海洋科學研究所，專攻3D海洋聲學研究，如今更成為首位潛入挑戰者深淵的台灣人。

卡拉丹海洋公司（Caladan Oceanic）的Youtube頻道10日po出環太平洋火山帶探測計畫（Ring of Fire Expedition）的紀錄影片，由該公司的維特維斯科佛（Victor Vescovo）駕駛小型深海潛艇Limiting Factor號，與數名研究人員，共同潛入馬里亞納海溝，耗費10小時，終於抵達10.9公里深的挑戰者深淵最底部。

其中，來自台灣的林穎聰也共同參與了這個環太平洋火山帶探測計畫，擅長聲納探測的他，則負責協助團隊進行相關探測。林穎聰利用美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）提供的水下錄音器材，透過深海的壓力與密度，錄製挑戰者深淵中的各種聲波。

事實上，伍茲霍爾 （Woods Hole）海洋科學研究所曾多次潛入深海進行研究，2009年更曾以無人潛水器潛入挑戰者深淵進行探測，不過林穎聰是首位親自進入該處的研究人員。目前曾經潛入挑戰者深淵最底處的人共有12人，然而林穎聰不僅是唯一一名台灣人，更是唯一一名亞裔人士。完成挑戰後，他更是拿出預先準備好的青天白日滿地紅國旗留影。

▲林穎聰成為第一名潛入挑戰者深淵最底處的台灣人。（圖／Caladan Oceanic）

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