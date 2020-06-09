陸製「海鬥一號」無人潛水器完成萬米海試　「大眼睛」呆萌模樣討喜

▲大陸自製「海鬥一號」無人潛水器。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

大陸自製無人遙控潛水器「海鬥一號」近日在全球最深的馬里亞納海溝完成首次深潛海試，最大下潛深度達10907公尺，刷新無人潛水器最大下潛深度紀錄，代表大陸在該領域的新突破。據悉，「海鬥一號」在馬里亞納海溝達成4次萬米下潛，完成高精度深度探測、機械手作業、聲學探測與定位、高清視訊傳輸等任務。

▲「海鬥一號」有著大眼睛及長睫毛的呆萌外觀。（圖／翻攝百度百科）

《新華網》報導，由中國科學院瀋陽自動化研究所研製的「海鬥一號」全海深自主遙控潛水器昨（8日）搭乘「探索一號」科考船返港，結束為期40餘天的科研任務。「海鬥一號」是集探測與作業於一體的萬米深潛裝備，首次利用全海深高精度聲學定位技術和機載多傳感器訊息融合方法，完成對「挑戰者深淵」馬里亞納海溝內最深區域的巡航探測與高精度深度測量，獲取了一系列數據資料。

直得注意的是，這艘「海鬥一號」無人遙控潛水器不僅在實測上達成任務，也擁有令外界著迷的「呆萌」外觀。據了解，海鬥一號採取和小丑魚一樣的橘色塗裝，同時畫上「長睫毛」的大眼睛，模樣十分討喜。

▲機械手臂抓取海底沈積物。（圖／翻攝大陸中科院瀋陽自動化研究所）

除了外觀引人注目，海鬥一號上的機械手臂在深海實測上，發揮重要作用。「海鬥一號」利用機械手臂，在這趟任務中，多次展開深淵海底樣品抓取、沈積物取樣、標誌物擺放、水樣採集等萬米深淵坐底作業，並利用高清攝影系統獲取不同作業點的影像資料，為深入研究探索深淵地質環境特點和生物演化機制提供珍貴素材。

據了解，「海鬥一號」是大陸科技部「十三五」重點研發計劃「深海關鍵技術與裝備」專項。該項目自2016年7月啓動後，「海鬥一號」歷經兩年半的關鍵技術攻關與測試驗證，於2019年完成實驗室總裝聯調、水池試驗、千島湖湖試和南海4500公尺階段性海試。

