男開車衝臨檢點喊：我老婆羊水破了！警鳴笛開道...驚險保住母子

▲林男妻子臨盆，送醫途中羊水破掉，衝向臨檢點向警方求助開道。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民林姓男子的妻子臨臨近產期，15日凌晨在家中突然開始陣痛，林男趕緊開車載往北區新亞東婦產科醫院，未料途中林妻竟羊水破了，林男見狀心急如焚，此時恰巧看見警方臨檢遂上前求助；警方知悉狀況後，立即鳴笛開道，將林妻安全送至醫院，所幸順利生產，母子均安。

「警察先生，請幫幫忙，我太太要生了！」台中市第五警分局四平派出所員警15日凌晨5時許執行臨檢勤務時，突然一輛轎車未被攔檢卻逕自在警方面前停下，車內林姓駕駛焦急地向警方表示妻子羊水已破，要到新亞東婦產科醫院生產，但市區車流多且車速慢，擔心來不及趕到醫院，請求警方協助開道。

警方向林男了解，原來林妻在潭子家中突然開始感到陣痛，陣痛來得快又急，要林男趕快開車送她到醫院，未料前往途中羊水居然破了，而從北屯區至該婦產科醫院還有將近3公里路程，路上紅綠燈及車輛眾多，林男深怕妻子出意外，剛好遇到警方臨檢，遂上前求助。

警方獲悉狀況後，立即駕駛巡邏車護送開道，沿途開啟警報器與警示燈，有機車騎士聽見警笛聲還好奇回頭看；不到10分鐘，警方就將林男與妻子送抵該婦產科醫院，最後林妻順利生產，母子均安，林男相當感謝警方幫助。

▲警方沿途開啟警報器與警示燈，有機車騎士聽見警笛聲好奇回頭看。

第五警分局分局長郭士傑提醒民眾，在路上聽聞救援車輛的警笛需放慢速度，注意救援車輛的位置。道路是一線道時，前方車輛請靠右；二線道以上時，內、外車道車輛請各往兩旁靠，而十字路口如遇有救援車通行，請四方來車減速禮讓救援車通行。

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