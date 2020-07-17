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台灣俄羅斯僑民協會到訪　中市府允協助俄身障選手移地訓練

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▲▼台中市副市長令狐榮達接見台灣俄羅斯僑民協會會長Julia Starchenko和莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處代表白樂賢等人。（圖／台中市政府提供）

▲▼令狐榮達接見台灣俄羅斯僑民協會會長Julia Starchenko（上）和莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處代表白樂賢（下）等人。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣俄羅斯僑民協會會長Julia Starchenko，20多年前嫁來台灣後成立「中華民國水上芭蕾舞協會」，協助身障小朋友學習水上芭蕾，屢屢得獎，17日和莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處代表白樂賢等人拜會市政府，由副市長令狐榮達接見，令狐承諾將支援移地訓練物資，深化台俄在運動文化等各領域交流。

▲▼台中市副市長令狐榮達接見台灣俄羅斯僑民協會會長Julia Starchenko和莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處代表白樂賢等人。（圖／台中市政府提供）

Julia Starchenko和Sergey Petov（白樂賢）中午帶著身心障礙學童及家長等37人拜會台中市政府，令狐榮達表示，他代表媽媽市長盧秀燕，歡迎從俄羅斯遠嫁到台中的Russian Club會長Julia Starchenko等人，Julia Starchenko在台成立的「中華民國水上芭蕾舞協會」，長期協助身障小朋友學習水上芭蕾，參加國際比賽表現優良，建立小朋友自信心。

▲▼台中市副市長令狐榮達接見台灣俄羅斯僑民協會會長Julia Starchenko和莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處代表白樂賢等人。（圖／台中市政府提供）

▲令狐榮達與來訪的身障學生和家長共37人合影。

白樂賢感謝台中對於俄羅斯同胞的照顧支持，在這裡的俄羅斯居民雖然不多卻非常活躍，而Julia及Russian Club的付出，貼近當地社區與居民互動，更有助台俄在教育、旅遊、文化藝術等層面往來。

白樂賢說，去年台俄雙方旅遊人數增加2倍，為了持續推動雙方觀光旅遊，明年進入俄羅斯，持台灣護照使用電子簽證即可入境。

Russian Club會長Julia Starchenko，是前蘇聯時期水上芭蕾代表隊成員，20多年前嫁到台灣後即推廣水上芭蕾運動，2000年與夫婿共創「中華民國水上芭蕾舞協會」，多年來訓練包括唐氏症、自閉症、視障等身心障礙學童，克服難關成為水上芭蕾選手，她說，每個孩子都不一樣，每個孩子都很特別，是體育、文化、友誼和幸福把大家團結在一起，沒什麼比得上幸福的笑聲。

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