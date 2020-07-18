台中一中生笑5月嬰是狗！店家怒討公道後　臉書被嗆：扔炸彈烤香肉

▲古女店家粉絲專頁遭網友留言恐嚇。（圖／擷取自店家臉書）

記者白珈陽／台中報導

數名台中一中學生日前經過一中商圈一家手機配件行，竟朝店家老闆的5歲大女嬰脫口：「這是狗喔」，引發喧然大波，校方表示會再釐清，如有冒犯會懲處學生。然而事件並未就此到一段落，風波爆發後，竟有民眾至該店臉書粉專留言：「我覺得不只女嬰是狗，你們全家都是狗吧」、「這週來你們這兒扔個汽油彈烤個香肉吃吃」等惡劣言論，老闆娘感到相當憤怒害怕，決定報警處理。

台中市第二警分局育才派出所表示，18日中午12時50分許接獲古姓民眾報案，稱同日上午9時許，在家中上網時發現其開設店家設立的臉書粉絲專頁上，遭網友留言「買殼就送現烤幼犬比較讚」、「我覺得不只女嬰是狗，你們全家都是狗吧，這週來你們這兒扔個汽油彈烤個香肉吃吃、哈哈」等語，因此心生畏懼且感受遭到侮辱，遂向警方依法提告。

▲▼遭網友留言恐嚇，古女心生畏懼且感受遭到侮辱，遂向警方依法提告。

經了解，古女店家即是日前引起社會關注的台中一中學生一案的店，日前一群台中一中學生經過古女於一中商圈開設的手機配件行門口時，看到他們剛出生5個月大的小女兒坐在嬰兒車內，竟脫口講出「這是狗喔！」，女嬰父親聽到理智線斷，立刻追上去罵人，學生立刻逃離。其中一人被他攔到，但該名學生否認是他說的，表示是別人講的，隨即離開。

校方得知後表示，「我們的學生跟一般學校學生不太一樣，他們比較溫和、比較乖。學生有跟我們反應說，店家有對他們罵，因為嚇到才快步離開」，學生否認說女嬰是狗，將會進一步釐清，如有冒犯會懲處學生。

警方指出，網友留言內容恐涉恐嚇、公然侮辱，若查證屬實，將依法辦理。

▲台中一中學生逛一中商圈時，笑5月大女嬰是狗。（圖／民眾提供）

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