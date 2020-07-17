家中看到1隻蟑螂＝等於有100隻？　殺蟲專家曝驚人解答

▲對不少人來說，蟑螂可是世界級的恐怖生物。（圖／Reuters）

圖文／CTWANT

有著億萬年演化歷史的蟑螂不但生命力超旺盛，平時更是無所不在，一想到牠們，讓不少人咬牙切齒，進入夏季天氣濕熱，如果食物沒有吃完或封好更容易吸引這些害蟲出沒。有一種說法，家中如果出現1隻蟑螂，代表家裡有100隻蟑螂，對此，日本的害蟲研究專家提出看法了。

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▲杜特蒂曾在演說時「小強」爬上身。（圖／New York Post）

還記得菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2019年在保和省（Bohol）發表談話時，一隻蟑螂竟爬上他的左肩，當時一旁的美女助手試圖用紙張撥開蟑螂，但沒成功，事後是這位總統徒手把蟑螂撥弄到地上，還用腳踩了一下，他還笑說，蟑螂應該是反對黨派來的。蟑螂是許多人的「天敵」，牠們揮舞著長長的觸角，拖著黑黑肥肥的身軀突然間從角落竄出，總會嚇得大家尖叫連連。

根據日本氣象新聞公司（ウェザーニュース）引述殺蟲劑廠商「アース製薬」的害蟲研究專家渡邊優一表示，根據他的經驗，如果家中發現一隻蟑螂，意味著家中已經隱藏著一到兩個蟑螂群了。對於一個普通家庭，如果發現一隻蟑螂，那家裡大概最多有數百隻蟑螂在活動。

蟑螂的繁殖週期通常是45天，牠們產的卵很像豆莢，外面有殼，叫卵殼，一個裡面有40至50個小蟑，殺蟲劑滲透進不去。母蟑螂會一直攜帶著這些卵殼，直到快成熟時才產下來。

▲1隻母蟑螂可以產出400多隻小蟑螂。（示意圖／Pixabay）

母蟑螂的卵鞘裡一般大概是包裹37到50個卵，這個卵鞘層有非常厚的油脂，具保護作用，所以當殺蟲劑或外力拍死蟑螂後，可能不會傷害到這些卵不過，只有在母體上成熟到一定程度的卵，才能孵化出小蟑螂。

根據美國普渡大學（Purdue University）刊載於《科學報告（Scientific Report）》的研究也顯示，蟑螂已經產生多重抗藥性，以往殺蟲都是用多種殺蟲劑加以混合的「雞尾酒殺蟲劑」，以免昆蟲產生抗藥性，但經實驗證明，至各方法僅能控制卻無法減少蟑螂數量。

負責研究的昆蟲系教授沙爾夫（Michael Scharf）指出，蟑螂不只對常用的殺蟲劑，同時也對其他不同等級的殺蟲藥有抵抗力，因此對抗蟑螂除了用藥，建議可使用誘捕或吸塵器，更重要是保持環境衛生才是根本之道。

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