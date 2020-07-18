10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

▲林建廈（圖左）持刀捅死男童（右圖左）後自己報警，坐在血跡斑斑的廁所等待警方。（圖／周刊王提供，下同）



圖、文／ CTWANT

大陸浙江省瑞安市一名男子林建廈的10歲女兒，在學校與男同學發生爭執，導致她的眼睛失明，但男同學和家長拒絕公開道歉。林建廈心生不滿，竟在學校廁所裡持刀狂捅男童12刀！警方到場看著血跡斑斑的現場，都不敢相信林建廈竟對10歲男童下手，但他竟稱自己有精神病，「我的靈魂沒有殺人！」這起案件歷經近2年，判決終於在昨（17日）出爐。

▲男童（左一）因長期霸凌女童、不肯道歉，遭刺身亡。

綜合陸媒報導，2018年9月19日，林建廈女兒與班上只有9歲的男童發生爭執，女童眼睛受傷後被醫生診斷為失明；其實他早就發現女兒身上經常有傷痕、淤青，認為女兒長欺被霸凌，早已心生不滿。這天女兒眼睛受傷，他要求男童母親在班上公開道歉，但對方答應後又反悔，讓他決心要自己處理這件事，還給女兒一個公道。

林建廈在9月21日帶著刀子潛入學校，將男童帶進廁所後狂捅12刀，男童頸部、後背、手臂都有嚴重傷口，其中左後背一刀更是直接刺進心臟，導致男童當場噴血倒地。林建廈隨後自行報警，並在現場等待警方到來，但他堅稱「是我的軀殼殺了人，我的靈魂沒有殺人」。

男童被送醫急救後仍沒有保住一命，隔月林建廈的精神鑑定結果顯示他患有精神分裂症，但案發期間是完全刑事責任能力人。浙江省溫州人民法院一審此案，以故意殺人罪判處林建廈死刑，他當庭上訴，並主張自己存在精神分裂症，請求從輕改判；二審駁回，並判處死刑。

網友得知判決結果後紛紛表示「女童經常被欺負，家長也不管」、「也弄瞎他就好，何必殺人」、「這父親是給逼急了」、「死不足惜」、「活該」、「罪不致死」、「家教真的太重要了」、「當法律不能保護小孩，這樣的父母不會是最後一個」、「他是為民除將來的害」。但也有網友表示「不要用保護孩子作為自己暴虐的藉口」、「太極端了」、「你女兒以後誰來保護她？」

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