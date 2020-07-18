10歲童闖銀行「30秒偷走40萬」開溜！現場竟沒人發現...警：有共犯

▲印度盧比。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

印度中央邦15日發生一宗令人震驚的盜竊案，一名只有10歲的男孩竟然趁銀行繁忙時間，在短短的30秒內就從銀行櫃檯內拿走近百萬印度盧比（約新台幣40萬元），直到男孩走到門口準備離開時，警報突然響起，銀行的保安人員才趕緊去追趕男孩，不過並沒有追上。

綜合外媒報導，15日上午11點左右正值銀行高峰期，一名明顯有受過訓練的10歲男孩獨自走進中央邦一間銀行，冷靜地走向收銀員的櫃檯（未封閉的），伸手將兩大疊鈔票取走並放入懷中，一路上沒有任何人發現，也沒有任何人攔截他，這一盜竊過程僅僅用了30秒的時間。

Yet another bizarre bank theft: 10-year-old dressed in rags, walks into a cooperative bank, steals Rs 10 lakhs in just 30 seconds.https://t.co/wlVnMPpa12 — Mumbai Mirror (@MumbaiMirror) July 15, 2020

待男孩走到銀行門口時，警報突然響起，他立即拔腿就跑，這才引起人們的警覺，銀行的保安人員趕忙去追趕男孩，但是沒有追上，不過整個過程都有被監視器拍下。據悉，男孩偷走的鈔票共計100萬盧比（約新台幣40萬元）。

警方調閱監視器後發現，男孩並不是單獨行動的，還有一個20歲左右的男子陪著他。那名男子在銀行內閒逛了近半個小時，一直在等待最合適的時機，待銀行職員起身走進另外一個房間時，他立馬給在外等待的男孩指令讓他進來。

目前，犯案的男孩和那名20歲的男子都還沒抓到，當地警方已經拘留了幾名嫌疑人，並對該地區的一些擺攤人員進行訊問。

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