緝毒功臣「考績吊車尾」...一查長官升遷！他申訴無效：不宜張揚

▲臥底警官不滿考績吊車尾！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者劉維榛／綜合報導

「所有人都忘了我的功績？」一名負責網路緝毒的臥底警官痛訴，去年個人破獲7起毒品案，把分局績效從拉至前段班。豈料，他5月收到只有乙等考績，事後才追問，考績是由新任上司評核，而原來的長官因升遷被調離，如今申訴沒效，他決向保訓會申訴爭權益。

據《自由時報》報導，去年台南市警六分局偵查隊破獲17件販毒案，其中一名臥底警官就拿下7件功勞，怎料他只拿到乙等考績，而7成同事都獲得考績甲等。臥底警官無法接受，事後拿著敘獎單、緝毒案的案件，希望向時任分局長主持公道。

不過分局長要他向刑警大隊申訴，一個月後仍沒下文，臥底警官追問才得知，分局長因升遷轉調，不久後就收到駁回通知。晴天霹靂消息一出，臥底警官只好向分局長討公道，卻只得到道歉，以及「現今是警局升遷期不宜張揚」的回應。

至於負責打考績的偵查隊長解釋，去年他到職以來，該名臥底警官都無績效，刑案核分是靠其他小隊給的，強調有誤解。但事實上，計算整年度績效，臥底警官仍是第一名，對此偵查隊長卻沒有正面回應。

對此，臥底警官還是無法接受吊車尾考績，他決定向保訓會再申訴，如果仍被駁回，就考慮打行政訴訟以爭取自身權益。