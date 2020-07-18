　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

緝毒功臣「考績吊車尾」...一查長官升遷！他申訴無效：不宜張揚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲藥物,毒品,吸毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲臥底警官不滿考績吊車尾！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉維榛／綜合報導

「所有人都忘了我的功績？」一名負責網路緝毒的臥底警官痛訴，去年個人破獲7起毒品案，把分局績效從拉至前段班。豈料，他5月收到只有乙等考績，事後才追問，考績是由新任上司評核，而原來的長官因升遷被調離，如今申訴沒效，他決向保訓會申訴爭權益。

據《自由時報》報導，去年台南市警六分局偵查隊破獲17件販毒案，其中一名臥底警官就拿下7件功勞，怎料他只拿到乙等考績，而7成同事都獲得考績甲等。臥底警官無法接受，事後拿著敘獎單、緝毒案的案件，希望向時任分局長主持公道。

不過分局長要他向刑警大隊申訴，一個月後仍沒下文，臥底警官追問才得知，分局長因升遷轉調，不久後就收到駁回通知。晴天霹靂消息一出，臥底警官只好向分局長討公道，卻只得到道歉，以及「現今是警局升遷期不宜張揚」的回應。

至於負責打考績的偵查隊長解釋，去年他到職以來，該名臥底警官都無績效，刑案核分是靠其他小隊給的，強調有誤解。但事實上，計算整年度績效，臥底警官仍是第一名，對此偵查隊長卻沒有正面回應。

對此，臥底警官還是無法接受吊車尾考績，他決定向保訓會再申訴，如果仍被駁回，就考慮打行政訴訟以爭取自身權益。

ET快訊
董至成離婚卡關內幕曝光！上億財產「老婆希望分3份」
600元藝FUN券9點開放登記！　註冊抽籤領券懶人包一次看
林瑞陽「微商帝國繳稅88億」雙腿操殘　張庭痛哭：好怕他倒下
單親媽拿兒三倍券被甩門嗆侵占　律師1點打臉國二生
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

借友5萬討不回…男大生夜市巧遇「撂2車尾隨」　強押上摩鐵討債

摩鐵床下藏裸屍6天！護專妹遭勒殺「手套壓痕」成鐵證　運將男友恐怖過往曝光

緝毒功臣「考績吊車尾」...一查長官升遷！他申訴無效：不宜張揚

男劈腿人妻女同事「求來55張裸照」　轉給老婆雲端備份...要小三10萬or看光！

無視斑馬線上來往人潮　馬3「無敵左轉」擦撞路人又撞車

張魁兒子涉「計誘友人」讓黑道擄走！　妨害自由起訴喊冤：我是察探糾紛

4年吸金上億元！誆騙投資貸款月領1～3％利息　投顧公司4人遭檢聲押禁見

上任12小時！高市警局長突襲八大　放狠話：沒能力就不要吃這行飯

700萬「瑪莎拉蒂」三重夜飆！　20歲男糗衝工地翻車...金髮妹見血

國道逆向對決聯結車！小黃司機轉彎衝撞「車頭爆碎凹陷」…警見酒測值嚇壞

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

收容所愛心飼料發霉、長黑點　愛媽怒：要做就拿良心出來！

2飛官殉職！弟兄敬禮送最後一程　高嘉隆10年女友捧遺照護他上車

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

借友5萬討不回…男大生夜市巧遇「撂2車尾隨」　強押上摩鐵討債

摩鐵床下藏裸屍6天！護專妹遭勒殺「手套壓痕」成鐵證　運將男友恐怖過往曝光

緝毒功臣「考績吊車尾」...一查長官升遷！他申訴無效：不宜張揚

男劈腿人妻女同事「求來55張裸照」　轉給老婆雲端備份...要小三10萬or看光！

無視斑馬線上來往人潮　馬3「無敵左轉」擦撞路人又撞車

張魁兒子涉「計誘友人」讓黑道擄走！　妨害自由起訴喊冤：我是察探糾紛

4年吸金上億元！誆騙投資貸款月領1～3％利息　投顧公司4人遭檢聲押禁見

上任12小時！高市警局長突襲八大　放狠話：沒能力就不要吃這行飯

700萬「瑪莎拉蒂」三重夜飆！　20歲男糗衝工地翻車...金髮妹見血

國道逆向對決聯結車！小黃司機轉彎衝撞「車頭爆碎凹陷」…警見酒測值嚇壞

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

借友5萬討不回…男大生夜市巧遇「撂2車尾隨」　強押上摩鐵討債

史上最便宜的賓士AMG？聯名小米推出「F1等級」電動滑板車

台灣漫畫家進攻聖地牙哥線上漫畫展　10部奇幻作品登場

夏天食物易壞…吃了狂烙屎！專家曝「細菌最愛溫度」：小心中毒了

柯震東凌駕性精緻表演超出電影本身！《打噴嚏》什麼是超能力？

最狂孕婦在這！凱蒂佩芮挺孕肚上節目「超不受控」　名廚也投降：根本一場惡夢

「這五種」植物對狗有致命風險！萬年青、夜來香都入榜！

植物病毒無農藥可防治　蘭花、馬鈴薯等作物受危害影響產值250億

摩鐵床下藏裸屍6天！護專妹遭勒殺「手套壓痕」成鐵證　運將男友恐怖過往曝光

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨...兇手下場曝

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

金山老街疑收假券　店家向金山警求助

上任不到1天臨檢八大　劉柏良「請做好自我管理」

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

700萬瑪莎拉蒂夜飆　 男糗翻車女見血

怨少棒兒沒當投手！火爆父「打斷投手爸的手」

才害警局長被拔官！高雄舞廳又出事

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

高雄女約男友做炸彈！炸爛前任蛋蛋

工程車忘收文武伸縮腳連剖4車

小黃酒駕逆向衝國道！對撞聯結車慘了

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

更多熱門

相關新聞

騙弱智女上床　色警不認帳還怒告

騙弱智女上床　色警不認帳還怒告

台北市一名智能不足女子小青（化名、29歲）4年前被轄區警員阿錦（化名）涉嫌誘騙上床，且交往沒多久就懷孕，直到生子迄今3年多，阿錦始終不認帳，還不斷承諾會負責，也會每個月支付生活費，但從未兌現承諾，今年4月反而對小青母女提告，向小青母女求償，要求賠償他的考績甲等獎金及精神撫慰金各5萬元。

新北男去年涉販毒遭通緝　9個月後栽在同一警

新北男去年涉販毒遭通緝　9個月後栽在同一警

「小燕子」黃奕前夫黃毅清販毒！　被判處有期徒刑15年

「小燕子」黃奕前夫黃毅清販毒！　被判處有期徒刑15年

保警查仿冒竟敲詐LV　判刑2年定讞

保警查仿冒竟敲詐LV　判刑2年定讞

沒去過北京「卻在那坐牢一年」！一查竟是閨蜜害的

沒去過北京「卻在那坐牢一年」！一查竟是閨蜜害的

關鍵字：

緝毒販毒警官考績升遷

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨...兇手下場曝

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

金山老街疑收假券　店家向金山警求助

上任不到1天臨檢八大　劉柏良「請做好自我管理」

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面