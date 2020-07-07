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莫名有1年坐牢紀錄！一查竟是閨蜜害的...她懺悔：沒讀過書以為可以

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▲女子吸毒被抓，竟用閨蜜身分坐牢。（圖／翻攝自看看新聞）

▲女子吸毒被抓，竟用閨蜜身分坐牢。（圖／翻攝自看看新聞）

記者康心禹／綜合報導

湖南省婁底市的鄒女士在2017年接到社區通知，稱她2005年8月曾在北京因吸毒、販毒被抓，存在長達一年的坐牢案底，但她從未去過北京。透過北京警方發來的犯罪登記照，鄒女士認出那是她從小玩到大的閨蜜楊某。對此，楊某稱自己沒讀過什麼書，被抓時以為報鄒女士名字就可以。

綜合陸媒報導，鄒女士（身分被冒用人）表示，她時隔十幾年以後才知道，原來自己做過一年牢，紀錄顯示她2005年8月23日在海淀區被當場抓獲，原因是涉及吸販毒。

北塔社區禁毒專家羅柳青表示，進行禁毒工作的時候，要核對每一個人禁毒人員的基本情況，跟鄒女士聯繫的時候，才發現是一個錯誤登記，更扯的是冒用自己身份的竟然是鄒女士的閨蜜。

冒用人楊某表示，因為她沒讀過什麼書，以為報鄒女士的名字就可以，看到鄒女士無辜被影響，如今很後悔，願一起消除紀錄，「我在那裡坐牢了一年，我是有辜的，她是無辜的。」目前，新化縣公安局表示，只要北京警方給鄒女士開具情況證明，即可辦理犯罪記錄消除手續。

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