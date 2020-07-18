無視斑馬線上來往人潮　馬3「無敵左轉」擦撞路人又撞車



▲簡男左轉時疑似死角擋住視線，不慎擦撞正在過馬路的老婦。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市泰山區15日晚間11時許，一名男子駕車在明志路一段、楓江路口左轉時，未注意前方行人號誌轉為綠燈，撞上一名正在過斑馬線的老婦，再往前衝進對向車道，撞上一輛轎車後才停下。警消將老婦送醫治療後並無生命危險，遭撞轎車內也無人受傷，警方正調查確切事故原因及肇事責任。

據了解，簡姓男子（24歲）事發時開著黑色馬自達3轎車，在路口左轉時未注意車前路況，擦撞前方一名綠燈走在斑馬線上的歐姓老婦（74歲），隨後衝往對向車道迎面撞上一輛轎車。歐姓老婦遭撞後全身擦挫傷，送輔大醫院治療無大礙，而遭撞的轎車駕駛則毫髮無傷。

▲簡男闖入對向車道與來車對撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方經酒測已排除簡男與歐婦飲酒，據簡男供稱自己是受到視線死角影響，沒注意到正在過馬路的老婦，為了閃避對方才會闖入對向車道，撞上正在等紅燈的轎車。警方已在現場蒐證完，將進一步釐清事故原因及肇事責任。

林口警分局呼籲，夜間駕駛視線不佳，民眾開車上路應降低速度，尤其行經路口更應提升警覺性，隨時留意號誌，切勿搶黃燈，更勿闖紅燈，路口如虎口，唯有確保安全才能安全返家。



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