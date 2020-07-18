今天郵局有開！全台1269據點加班開賣三倍券　身分證末碼單、雙號都OK

▲中華郵政連2個周六加班開賣3倍券。（圖／記者徐斌慎攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政自7月15日起於全台郵局提供紙本振興三倍券領售服務，為方便民眾假日購買，今（18）日周六也加班開賣。原本營業半日的282間郵局，調整為1,269間郵局全日營業，身分證末碼單、雙號者皆可購買。

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▲周六營業郵局調整為1,269間全日營業。（圖／記者李毓康攝）

原先周六僅282間郵局有開門營業，但為讓民眾能趁假日購買三倍券，中華郵政規劃7月18日及7月25日郵局加班營業。其中，原282間星期六營業郵局，服務時間由原上午9時至中午12時，調整為上午9時至下午5時。上午9時至中午12時除維持原營業項目外，也提供發放「振興三倍券」服務；中午12時至下午5時則專辦發放「振興三倍券」服務。

►109年7月18日及25日（周六）營業郵局詳情表

▲為讓民眾能趁假日購買三倍券，中華郵政規劃7月18日及7月25日郵局加班營業。（圖／記者李毓康攝）

至於原987間星期六未營業郵局，調整為營業日，服務時間原則為上午9時至下午5時，全日專辦發放「振興三倍券」服務。但琉球郵局及南澳郵局營業時間為上午8時至下午4時；另1、2人郵局，中午休息暫停營業1小時。

另為強化民眾平日購券服務，自7月15日起至7月24日止，原23間部分平常日暫停營業郵局及4間營業半日郵局改為營業全日，相關營業詳情請至中華郵政全球資訊網（https://www.post.gov.tw）查詢。

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