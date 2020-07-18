把握機會！農遊券登記最後一波　7/19抽335萬張「可望人人有獎」

▲農遊券明日中午12時抽出第二波中獎者。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會推振興政策，砸12.5億推出500萬份、價值250元的農遊券，第二波有335萬份，將於明（19日）中午12時抽出第二波中獎者。農委會指出，目前已有230萬人登記，鼓勵民眾把握時機參與。

價值250元農遊券每份，可在超過2000個農業場所可用。農委會表示，振興三倍券到農林漁牧相關場域都可使用，包含希望廣場、花博市集、各地農夫市集、農漁會超市、農產品直銷站、休閒農場、休閒農業區、田媽媽班、農村社區、觀光漁港、娛樂漁船、森林遊樂區店家等。國人持三倍券消費，除了享優惠，同時支持台灣農業。

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▲農遊券。（圖／翻攝自官網）

此外，農委會特別指出，農漁民朋友販售農產品收到三倍券，可以直接消費使用，也可以到農漁會超市、供銷部購買日常生活用品、種苗、肥料等農業資材。

至於農遊券請領方式，農委會指出，凡持有身分證國民或擁有居留證之非本國籍配偶，都有資格上網登記抽籤領取電子版農遊券，待電腦亂數分二梯次抽出500萬份後，並於抽籤當日以手機簡訊通知中獎人票券連結。農遊券需在簡訊通知後60日內使用，請民眾務必注意使用時間。

※農遊券登記：https://eticket.coa.gov.tw/