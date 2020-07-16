半月接獲800件香港移民詢問　陸委會提醒港國安法七雷區





▲陸委會台港服務交流辦公室7月1日揭牌並正式運作。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

港版國安法上路後，陸委會1日揭牌成立「台港服務交流辦公室」，並於今日召開記者會，宣布8項因應作為。陸委會發言人邱垂正說，台港服務交流辦公室自1月成立以來，已接獲800多件詢問，涉及來台移民、定居、投資、就學、就業等事宜，我方會持續協處滿足需求。

為說明政府對「港版國安法」之立場與因應，陸委會主委陳明通今日主持召開記者會，會後則由副主委邱垂正回應時事議題。

▲陸委會主委陳明通16日主持記者會，對港版國安法之政府立場與因應進行說明。（圖／記者陳政錄攝）

根據陳明通宣布的政府8項因應作為，包括隨時密注情勢並發布警示，提醒國人赴陸港澳風險；強化赴港澳通報機制，加強公務員赴港澳安全宣導；完善「台港服務交流辦公室」，具體行動關照港人；研議爭取香港優秀企業、人才，壯大台灣發展量能；保持與各國聯繫合作，守護民主之戰略互助；籲相關方面應共同維繫台港正常交流，保障我民眾及駐港機構權益；強化管理涉陸之港澳人士及資金來台，升級國安應處；認清「一國兩制」包藏禍心，團結抵制中共政治圖謀。

邱垂正說，7月1日至今，「台港服務交流辦公室」已接獲800多件電話或郵件詢問，涉及來台移民、定居、投資、就學、就業等事宜，辦公室除提供相關資訊外，若涉及其他部會，也會協助了解，做好溝通聯繫事宜。他說，針對每個個案，辦公室都會入案追蹤，持續加以協處。





▲港版國安法上路後，7月1日香港民眾在銅鑼灣遊行。（圖／路透）

另為提醒國人赴港澳風險，陸委會也整理港版國安法七大雷區，包括「無敵惡法不分你我他」，提醒即便不是港人，只要有犯罪行為並入境香港、坐上香港船隻或飛機，就可能被逮捕。

其餘，還包括「無敵擴權、恐怖無比的警察權」，以及提醒國人若在台參與稱香港活動、帶反中文宣搭機赴港、社群軟體公開發文挺台獨、跨海捐款支持反送中、寄送物資力挺香港人，都有可能觸法。

對於美國宣布取消香港特殊待遇，英國、澳洲、加拿大紛紛做出因應「港版國安法」措施，陳明通提到，這展現民主陣營團結在一起，有效抵制中共專制本質的擴張。

至於何時會啟用港澳條例第60條，停止適用該條例一部或全部，以及是否做出反制措施，陳明通說，目前沒有進一步說明。

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