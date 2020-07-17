制裁沒在怕！林鄭月娥：不嚮往美國「不發簽證就不去！」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普近日簽署《香港自治法案》，將對侵害香港民主自由的人士進行簽證限制及財產凍結。對此，香港特首林鄭月娥表示，她在美國沒有資產，也不嚮往美國，若對方不發簽證，那就不去美國。

林鄭月娥16日在香港一個電視節目接受訪談，在被問到會否擔心被美國或其它國家「制裁」時，她指出，自己已經被「點名」，但並不害怕，「我在美國沒有資產，也不嚮往到美國，不發簽證就不去吧。」

林鄭月娥提到，香港是一個很複雜的地方，香港的自由開放，令其難免受到外部勢力影響，「在這個大環境中，如何保證香港特別行政區可以履行『一國兩制』下的要求，是一個很大的挑戰。」

林鄭月娥表示，她爭取在這兩年多做些實事，將香港正本清源，加強市民對「一國兩制」和基本法保障的權利和自由的了解，「特區政府也要履行『一國兩制』下的憲制任務，而維護國家安全就是其中最重要的一個憲制任務。」

談到香港立法會的風波，林鄭月娥提到，就算不是非常激進的「非建制派」，現在也很難和他們溝通，很難在立法會有「理性的互動」，很多時候，特區政府施政被拖慢，甚至被「勒索」，而更激進的立法會生態，可能會讓民生議題也未必有機會通過。

對於剩下的兩年任期，林鄭月娥表示，她仍然很想推進房屋、教育和文化等工作，也包括能夠提供大量土地的「明日大嶼」計劃，但如果政治問題不解決，特區政府施政會舉步維艱。

林鄭月娥強調，香港社會要加強對「一國兩制」的掌握，如果有人認為香港可以「自決」，甚至可以不需要維護國家安全，相信政治問題很難解決。