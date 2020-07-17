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偷吃超市生魚片…日本「迷惑系」網紅被捕　確診新冠還傳染多人

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日本網紅原田將太因涉嫌在結帳前吃掉超市生魚片被店家報警逮捕，後來測出新冠確診。（網路圖片）

圖文／鏡週刊

日本網紅原田將大日前因在愛知線的超市涉嫌食用尚未結帳的生魚片，被店家報警逮捕，之後竟傳出確診新冠肺炎，而他在被捕之前為了拍影片，曾造訪過東京、千葉和山田多個地區，今（17日）山田縣新增3例新冠病例，其中2例曾與原田將大接觸過，引起衛生部門高度重視。

日本網紅原田將太在超市自行撕開生魚片就吃掉，後來才拿空盒去結帳。（網路圖片）

根據日本《朝日新聞》報導，原田將大本月11日在愛知縣某超市直播，沒有戴口罩的他，走到販售生魚片的商品區，竟撕開保鮮膜直接用手抓起生魚片吃掉，雖然後來拿著空盒到收銀台結帳，但店家認為在結帳前食用商品屬盜竊行為，因而報警處理。

日本網紅原田將太之前在直播時劇烈咳嗽，表情痛苦還說了一句：「新冠」。（網路圖片）

愛知縣衛生機關表示，與原田將大同天確診的患者中，有一位20多歲男子曾與他同行。而山田縣當天確診的2名與原田將大有接觸過的患者，一人曾與他一起吃飯，另一位曾和他聊過天；山田縣知事表示：「無法相信他竟然在不戴口罩的情況下，與多人頻繁接觸，如果曾與原田將太接觸過的人，請立即諮詢衛生部門。」

白目網紅偷吃超市生魚片被捕　確診新冠還無罩傳染给多人
 

在報導中還提到，原田將太可能早就知道自己感染新冠病毒，在直播影片裡，他已有劇烈咳嗽症狀，疑似還抱怨了一句：「新冠」。原田將太在日本網紅圈中惡名昭彰，他不僅在日本各地做出搏人關注的出格舉動，還曾多次闖入其他網紅家，擅自拍攝並破壞別人家。

 
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