低碳條例實施5年挨批用電量不減反增　中市府：人口急遽增加

▲楊典忠（右）指出，台中市用電量3年多來不減反增。（圖／楊典忠提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府重罰中火8千多萬元，卻被嗆3年多用電量全台居冠，電力靠南北支援，台中市議員楊典忠7日表示，台中市低碳城市自治條例實施5年，結果再生能源治理評比六都墊底，還被台電指出台中市用電不減反增，副市長令狐榮達表示，因為人口急遽增加，工商發達所致，市府會兼顧環境與經濟發展。

▲令狐榮達表示，用電量增加是因為人口迅速成長。（圖／台中市政府提供）

楊典忠質疑，新北市人口第一，2018年用電量成長率是台中的5分之1，人口第三的高雄市是石化業的大本營，2018年用電量卻減少1.26%，而台中市2018年用電量竟比2017年增加1.67%，六都節電排第5，他認為全球暖化問題甚囂塵上，台中市要推動好空氣的同時，也要推動綠能節電，不要再拿「人口數急遽成長，現已成為台灣第二大城，工商業蓬勃發展」當藉口。

楊典忠表示，台中市在5年前胡志強市長時期，市議會就通過「台中市發展低碳城市自治條例」，比中央提早1年實施，結果台中市實施至今，不僅被台中火力發電廠嗆說用電不節約，而且審計報告也指出各縣市住商用電，台中市用電不減反增，而且在能源轉型推動聯盟做的縣市能源政策評比，與綠色和平組織做的再生能源治理評比，台中都被評為六都最後一名。

楊要求市府應拿出具體作為，而不是一邊喊中電不北送，一邊卻不積極要求節電和增設綠能。

令狐榮達坦承，用電成長率較過去增加，主因是台中人口急遽增加，工商業發展快速，這也是台中經濟成長的證據，市府將藉由輔導與獎勵措施，鼓勵民間發展再生能源，兼顧環境與經濟發展。

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