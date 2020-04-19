百年台中公園移工最愛　台中副市長宣導防疫社交距離

▲台中市副市長令狐榮達向移工宣導防疫措施。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

有百年歷史的台中公園鄰近台中火車站，每逢假日都吸引不少外籍移工聚集，台中市副市長令狐榮達19日下午實地走訪，視察有5國語言的防疫告示牌、公廁消毒等措施，遇上席地而坐的移工們，也呼籲要保持1公尺的社交距離，咳嗽戴口罩、勤洗手等，保護自己，守護台中。

台中市的移工人數10多萬，是全國移工第二大的城市，市府為了守護東南亞移工的健康，跨局處組成「勞工健康防疫關懷小組」，3月起，每逢假日都派人到東協廣場、台中火車站、台中公園、綠川等人潮聚集地點，以中文、英文、越南、印尼、泰國等5種語言，向移工、市民宣導防疫資訊。

▲台中警察局第二分局在台中公園內向移工宣導防疫。（圖／警方提供）

令狐榮達下午在建設局長陳大田、勞工局長吳威志等人陪同下，走訪台中公園視察防疫作為，途中遇到坐在草地野餐的越南籍移工，主動向前關懷，並且提醒加強自主健康管理，才能玩得安心。

建設局長陳大田表示，市府針對台中公園湖面、植栽、兒童遊戲區、公廁等處，都有專人定期清潔消毒，兒童遊戲區每天早中晚3次、廁所每小時1次，台中公園並設置15面、5國語言告示牌與即時語音廣播，提醒民眾及移工落實安全社交距離、勤洗手及戴口罩，其它人潮眾多的地點，日後也會評估跟進。

台中市警察局第二分局也組成宣導小組，由副分局長劉忠和等人帶著印有英語、越南語、泰語及印尼語等國語言的簡易海報與防疫文字，在台中公園內向移工宣導防疫觀念，不讓外籍移工成為防疫漏洞。

分局長蔡元戎表示，為了防止失聯移工成為防疫破口，內政部移民署正辦理「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，凡是從2020年4月1日至6月30日自行到案者，不收容、不管制、低罰鍰等3大措施，他呼籲移工們協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期停（居）留外來人口，主動投案，儘早返家。

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