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看好台中未來發展　英駐台辦事處偕國際大廠拜會市府尋求合作

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▲英國駐台辦事處副代表畢騰安等人拜會市府，由副市長令狐榮達代為接待。（圖／台中市政府提供）

▲▼英國駐台辦事處副代表畢騰安（左）等人拜會市府，由副市長令狐榮達代為接待。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府正推動包括捷運、水湳經貿園區、機場門戶計畫等重大建設，積極向國際招商拚經濟，英國駐台辦事處副代表畢騰安17日就偕同英商貝泰集團亞洲區總裁李查爾首次拜會市府，由副市長令狐榮達代表接待，畢騰安表示，看好台中未來發展，未來將協助更多英國廠商到台中尋求合作機會，發展商機。

▲英國駐台辦事處副代表畢騰安等人拜會市府，由副市長令狐榮達代為接待。（圖／台中市政府提供）

令狐榮達表示，英駐台辦事處代表唐凱琳2018年曾來參與台中世界花卉博覽會，去年也協助安排市長盧秀燕等人人赴英國考察減碳及空氣潔淨等相關政策，雙方合作密切，他自己也曾在英國接受外交官訓練1年，對英國歷史文化等發展印象深刻，希望未來能推動台中、英國更多交流與合作。

畢騰安提到，來台3年曾多次造訪台中，近年來許多英國廠商都來台投資，這次偕同英商貝泰集團亞洲區總裁李查爾，就是要了解台中近期各大重要都市建設，未來也會協助更多英國廠商到台中尋求更多發展商機。

李查爾表示，集團在2014年關閉上海總部，轉移在台灣設立，期盼台灣成為集團在亞太地區的營運聚落，他曾參與超過160個國家各項能源、交通及工業開發工程，集團在台灣子公司也承攬過包括第二核能發電廠、台北車站、台北捷運系統等重大公共工程，對於台中近年各項建設發展相當肯定，期待未來能參與台中捷運路網建構等軌道建設。

市府表示，英國是台灣重要貿易夥伴，去年兩國累計貿易金額達43億美元，為台灣對歐洲第二大出口及投資對象，去年度英國對台投資更高達100億美元，僅次於荷蘭，是歐洲第二大來台投資國家。

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