北捷遺失物一年近30萬件　神像、70公分玩偶都有人搞丟

▲台北捷運遺失物中心。（圖／北捷提供）

記者鍾欣妍／採訪報導

台北捷運去年總運量突破7億8959萬人次，平均每月運量約6579多萬人次，由於旅客多也帶來物品遺失潮！北捷指出，光是去年一整年就受理近30萬件遺失物，最常見的遺失物，以衣物、眼鏡、車票夾、水壺、手提袋等隨身物品佔大宗，但也曾有人把70公分的小熊維尼玩偶、神像搞丟了。

北捷表示，由於捷運通車路線新增，保管及逾期遺失物數量持續增加，去年受理近30萬件遺失物，今年因疫情影響運量，截至6月底受理約12萬件遺失物，平均每天約650件，較去年同期每天830件，減少約2成。

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其中，民眾最常遺失像是衣物、眼鏡、車票夾、水壺、手提袋等隨身物品，佔4成最大宗，其次是手機、證件和雨傘。不過盤點過去遺失物案件，曾發生70公分高的小熊維尼玩偶，還有土地公、關公、三太子共3尊神像遺留在車廂的誇張案例。

為了降低遺失發生率，今年2月北捷特別選定遺失物數量較高的車站，例如臺北車站，將黏貼於捷運車站廁所及哺集乳室之「請記得隨身物品」宣導標誌調整為A4大小，希望藉由增加溫馨提醒能見度，降低遺失發生率。

北捷提醒，民眾萬一不小心在捷運車站或列車上遺失物品，可以逕洽車站服務人員提供協尋，或致電客服中心專線02-21812345尋找服務。另外，協尋確認前來領取遺失物時，請務必攜帶身分證明文件，如身分證、駕照、護照或有照片健保卡及學生證等，若委託他人代領時，也請代領人持自己及遺失人之身分證件及委託書，確保遺失物品順利認領。

至於旅客若有物品遺失，北捷建議可依循兩方式處理：其一為遺失物內若有聯絡方式可循，北捷都會儘速設法通知遺失人。像金融卡、信用卡或行動電話等，北捷會聯絡發行銀行或電信業者協助通知；如內含身分證、駕照等有國內住址之物品，則以明信片通知。其二為旅客發現隨身物品遺失時，可至車站詢問處或電洽24小時客服中心專線請求協尋，也可以上北捷網站查詢。